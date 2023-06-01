【オリコン上半期】timelesz、映像3部門同時1位 松島聡「積み上げてきた時間の証が、この賞だと思っているので…」
8人組グループ・timelesz（タイムレス）の新体制初ドームツアーを収めた最新映像作品『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』が、25日午前4時発表の「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」映像ランキングにおいて、映像3部門同時1位を獲得。全10部門を通じて自身初の上半期ランキング1位【※】にして、「オリコン上半期ランキング 作品別売上数部門」で3冠を達成した。
【上半期ランキング2026】コメント動画も！受賞の喜びを明かしたtimelesz
期間内売上は、DVD：6万3598枚、BD：12万7628枚。「上半期DVDランキング」「上半期BDランキング」ともに1位を獲得し、音楽作品のDVDとBDを合計した「上半期ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計売上：19万1226枚で1位となった。
本作は、2026年4月6日付「オリコン週間映像ランキング」において、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」「週間ミュージックDVD・BDランキング」の3部門すべてで1位を獲得。初週売上は、DVD：5.7万枚、BD：11.9万枚、合計：17.6万枚で、映像3部門すべてにおいて自己最高初週売上を記録した。
本作には、2025年12月に大阪・京セラドーム、26年1月に東京ドーム、さらに追加公演として2月に東京ドームで開催された計6公演のツアーの模様を収録。新メンバーオーディション『timelesz project -AUDITION-』を経て、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が加入し、8人体制となったtimeleszの約11ヶ月の歩みを収めたライブツアー作品となっている。
なお、「上半期DVDランキング」「上半期BDランキング」の3位には、timeleszの新メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』（通称：タイプロ）の模様を収録した映像作品『timelesz project -AUDITION- Special Edition「軌跡」』がランクイン。timelesz関連作品が両ランキングでTOP3に2作ランクインした。
■timeleszコメント
こんにちは、timeleszです。このたび『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』が、「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」で映像ランキング3冠を達成しました。ありがとうございます！
――「オリコン上半期ランキング 2026」において、『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』が「作品別売上数部門」の映像3部門で1位を獲得し、自身初の上半期ランキング1位にして3冠を達成しました。率直な今のお気持ちをお聞かせください。
松島：まず、このようなすてきな賞をいただけましたこと、心から感謝します。ファンの皆さん、そしてスタッフの皆さんと積み上げてきた時間の証が、この賞だと思っているので、この賞に恥じないような活動を、これからもしていきたいなと思っています。
――2025年2月の新体制発足から約11ヶ月の歩みを収めた本作が1位を獲得し、さらに『timelesz project -AUDITION- Special Edition「軌跡」』も上位にランクインしました。多くの方々からの応援が今回のランキング結果にも表れているように感じますが、あらためて新体制でのこれまでの歩みを振り返っていかがですか。
菊池：楽しいことはもちろんたくさんありましたし、難しいなと感じる瞬間もありましたけれども、この8人で、そして支えてくれるスタッフと、応援してくださっている皆さまと一緒に歩むことができて、本当に幸せに思っております。
――本作に収録されたドーム公演を通して、新たに感じたtimeleszの魅力や強み、また8人体制になったからこそ実感したグループの変化があれば教えてください。
佐藤：僕たちの強みは、自然体な部分だなと思っています。仕事じゃないときにも一緒にご飯を食べに行ったり、お土産を買いに行ったりしていて、じゃんけんで盛り上がるくらい仲のいいグループだなと思いますし、それが映像にも出るのかなと思うので、これからも楽しく過ごしていけたらなと思いますし、それが魅力かなと思います。
――今後グループとして挑戦していきたいことや目標をお聞かせください。
原：今後、僕たちとしては、2大ドームはやらせていただいたので、希望としては3大ドーム、5大ドームと、夢を大きくしていきたいというのももちろんございますし、何より、まだお会いできていないファンの方もたくさんいると思います。その方たちと会うのもそうだし……去年の花火イベント！
佐藤：ファンミーティングね！
原：ファンミーティングやったじゃないですか！ああいうのがtimeleszらしさなのかなと。あそこでファンの方と交流する時間はすごく良かったので、あれをまた近いうちにできたらなって、個人的には思います。
――いつもtimeleszの作品や楽曲を応援してくださっているファンの皆さまへメッセージをお願いいたします。
寺西：このような賞を頂けたことは、ひとえに応援してくださるファンの皆さまのおかげです。ありがとうございます。僕たち、新体制となって初めてのドーム公演が、こうして評価していただけたことをうれしく思いますし、これからも皆さんと一緒にいろんな景色を見ていけたらなと思いますので、引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。
全員：以上、timeleszでした！
【※】作品別売上数部門…合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、DVD、Blu-ray Disc（以下BD）、ミュージックDVD・BDの10部門
【DVDランキングとは】
毎週、調査協力店のデータをもとに、DVDの売上を集計・推定したランキング。「オリコン上半期DVDランキング」は週間DVD TOP300内に登場した作品の推定累積売上数順位をもとにTOP100を発表。「オリコン上半期DVDランキング」は「2000年度」よりスタート。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」を参照。
【Blu-ray Discランキングとは】
毎週、調査協力店のデータをもとに、Blu-ray Discの売上を集計・推定したランキング。「オリコン上半期Blu-ray Discランキング」は週間Blu-ray Disc TOP300内に登場した作品の推定累積売上数順位をもとにTOP100を発表。「オリコン上半期Blu-ray Discランキング」は「2009年度」よりスタート。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」を参照。
【ミュージックDVD・BDランキングとは】
毎週、DVD TOP300およびBlu-ray Disc TOP300内の推定売上枚数を集計し、音楽作品を抽出したランキング。「オリコン上半期ミュージックDVD・BDランキング」は週間DVD TOP300および週間Blu-ray Disc TOP300内の推定売上枚数を集計し、音楽作品を抽出したランキングをもとにTOP50を発表。「オリコン上半期ミュージックDVD・BDランキング」は「2015年度」よりスタート。
※「オリコン上半期DVDランキング」は「2000年度」よりスタート
※「オリコン上半期Blu-ray Discランキング」は「2009年度」よりスタート
※「オリコン上半期ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」は「2015年度」よりスタート
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）
期間内売上は、DVD：6万3598枚、BD：12万7628枚。「上半期DVDランキング」「上半期BDランキング」ともに1位を獲得し、音楽作品のDVDとBDを合計した「上半期ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計売上：19万1226枚で1位となった。
本作は、2026年4月6日付「オリコン週間映像ランキング」において、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」「週間ミュージックDVD・BDランキング」の3部門すべてで1位を獲得。初週売上は、DVD：5.7万枚、BD：11.9万枚、合計：17.6万枚で、映像3部門すべてにおいて自己最高初週売上を記録した。
本作には、2025年12月に大阪・京セラドーム、26年1月に東京ドーム、さらに追加公演として2月に東京ドームで開催された計6公演のツアーの模様を収録。新メンバーオーディション『timelesz project -AUDITION-』を経て、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が加入し、8人体制となったtimeleszの約11ヶ月の歩みを収めたライブツアー作品となっている。
なお、「上半期DVDランキング」「上半期BDランキング」の3位には、timeleszの新メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』（通称：タイプロ）の模様を収録した映像作品『timelesz project -AUDITION- Special Edition「軌跡」』がランクイン。timelesz関連作品が両ランキングでTOP3に2作ランクインした。
■timeleszコメント
こんにちは、timeleszです。このたび『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』が、「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」で映像ランキング3冠を達成しました。ありがとうございます！
――「オリコン上半期ランキング 2026」において、『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』が「作品別売上数部門」の映像3部門で1位を獲得し、自身初の上半期ランキング1位にして3冠を達成しました。率直な今のお気持ちをお聞かせください。
松島：まず、このようなすてきな賞をいただけましたこと、心から感謝します。ファンの皆さん、そしてスタッフの皆さんと積み上げてきた時間の証が、この賞だと思っているので、この賞に恥じないような活動を、これからもしていきたいなと思っています。
――2025年2月の新体制発足から約11ヶ月の歩みを収めた本作が1位を獲得し、さらに『timelesz project -AUDITION- Special Edition「軌跡」』も上位にランクインしました。多くの方々からの応援が今回のランキング結果にも表れているように感じますが、あらためて新体制でのこれまでの歩みを振り返っていかがですか。
菊池：楽しいことはもちろんたくさんありましたし、難しいなと感じる瞬間もありましたけれども、この8人で、そして支えてくれるスタッフと、応援してくださっている皆さまと一緒に歩むことができて、本当に幸せに思っております。
――本作に収録されたドーム公演を通して、新たに感じたtimeleszの魅力や強み、また8人体制になったからこそ実感したグループの変化があれば教えてください。
佐藤：僕たちの強みは、自然体な部分だなと思っています。仕事じゃないときにも一緒にご飯を食べに行ったり、お土産を買いに行ったりしていて、じゃんけんで盛り上がるくらい仲のいいグループだなと思いますし、それが映像にも出るのかなと思うので、これからも楽しく過ごしていけたらなと思いますし、それが魅力かなと思います。
――今後グループとして挑戦していきたいことや目標をお聞かせください。
原：今後、僕たちとしては、2大ドームはやらせていただいたので、希望としては3大ドーム、5大ドームと、夢を大きくしていきたいというのももちろんございますし、何より、まだお会いできていないファンの方もたくさんいると思います。その方たちと会うのもそうだし……去年の花火イベント！
佐藤：ファンミーティングね！
原：ファンミーティングやったじゃないですか！ああいうのがtimeleszらしさなのかなと。あそこでファンの方と交流する時間はすごく良かったので、あれをまた近いうちにできたらなって、個人的には思います。
――いつもtimeleszの作品や楽曲を応援してくださっているファンの皆さまへメッセージをお願いいたします。
寺西：このような賞を頂けたことは、ひとえに応援してくださるファンの皆さまのおかげです。ありがとうございます。僕たち、新体制となって初めてのドーム公演が、こうして評価していただけたことをうれしく思いますし、これからも皆さんと一緒にいろんな景色を見ていけたらなと思いますので、引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。
全員：以上、timeleszでした！
【※】作品別売上数部門…合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、DVD、Blu-ray Disc（以下BD）、ミュージックDVD・BDの10部門
【DVDランキングとは】
毎週、調査協力店のデータをもとに、DVDの売上を集計・推定したランキング。「オリコン上半期DVDランキング」は週間DVD TOP300内に登場した作品の推定累積売上数順位をもとにTOP100を発表。「オリコン上半期DVDランキング」は「2000年度」よりスタート。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」を参照。
【Blu-ray Discランキングとは】
毎週、調査協力店のデータをもとに、Blu-ray Discの売上を集計・推定したランキング。「オリコン上半期Blu-ray Discランキング」は週間Blu-ray Disc TOP300内に登場した作品の推定累積売上数順位をもとにTOP100を発表。「オリコン上半期Blu-ray Discランキング」は「2009年度」よりスタート。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」を参照。
【ミュージックDVD・BDランキングとは】
毎週、DVD TOP300およびBlu-ray Disc TOP300内の推定売上枚数を集計し、音楽作品を抽出したランキング。「オリコン上半期ミュージックDVD・BDランキング」は週間DVD TOP300および週間Blu-ray Disc TOP300内の推定売上枚数を集計し、音楽作品を抽出したランキングをもとにTOP50を発表。「オリコン上半期ミュージックDVD・BDランキング」は「2015年度」よりスタート。
※「オリコン上半期DVDランキング」は「2000年度」よりスタート
※「オリコン上半期Blu-ray Discランキング」は「2009年度」よりスタート
※「オリコン上半期ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」は「2015年度」よりスタート
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）