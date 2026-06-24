6月23日に放送された情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）に、タレントのアンミカが出演した。火曜レギュラーとして番組を盛り上げるなか、視聴者からは“顔の異変”に注目が集まっている。

この日の放送では、「ナゼ？ナゼ？」コーナーで「隠れ腰痛」について取り上げられ、アンミカは、腰にたまに違和感を持つことがあると告白。椅子からクッションを取り出し、「100均のクッションと、ソックスにタオルを巻いて（クッションの）真ん中において、ここに坐骨で座るよう気をつけてるんです」と腰痛予防の工夫を語っていた。

続けて、「これ、通販ちゃいますよ、みなさん」などと、アンミカらしいユーモアでスタジオを笑わせていたが、放送後のXでは、アンミカの顔におきた“異変”に注目が集まった。もともと存在感のある唇が、通常より大きなっており、腫れたような見た目に。視聴者からは、

《DayDayに出てるアンミカみたいな人誰?》

《アンミカのくちびるが腫れてる》

と、困惑する声が出ていた。

芸能界屈指の美容通として知られるアンミカ。美容医療にも抵抗はなく、かねて肌管理やほくろ除去など、受けた美容施術をオープンにしてきている。2024年9月に配信された、WBE媒体「クロワッサンオンライン」での人生相談では、「整形したい」という50代女性の悩みに対し、《今や美容医療は高い化粧品を買うのと同じく、お手入れ。これから先を一秒でも早く自信を持って楽しく過ごすほうがいいので、クリニックは見極めてトライして!》と持論を語っていた。

「とはいえ、唇が分厚いのは昔からだそうで、2024年8月にInstagramでおこなった生配信では『唇ヒアルロン酸、入れたことありません』と明かしています。『幼少期の写真見たら、唇お化けだったんです。これでもやせてきたほう。ちょっとオーバーリップ気味には描いてますけどね』とも語っていました。

つまり、アンミカさんの印象的な唇は、もとの素材とメイクによって作り上げられたもの。今回『DayDay.』で指摘された違和感は、たまたまメイクがオーバーになりすぎた、ということだったのかもしれません」（芸能担当記者）

何ごともやりすぎは禁物か。