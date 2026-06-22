亀梨和也、アサヒとコラボビール開発「本当に夢のようです」 ソムリエ姿でテイスティング
歌手で俳優の亀梨和也が、アサヒビールの新商品テスト販売サイト『アサヒ空想開発局』と共同で、コラボビール『KAME BEER』を開発する。
【写真】亀梨和也のビール開発に密着
「アサヒ空想開発局」ではこれまで、コラボレーション第1弾として江頭2:50と共同開発した『アサヒEGA BEER』を発売。2025年9月の数量限定販売時には大好評を博し、今月には販路を拡大し、数量限定で全国発売した。
今回、コラボレーション第2弾として、亀梨との共同開発が決定。商品開発の様子を、亀梨和也公式YouTubeチャンネル、アサヒ空想開発局公式Xから発信していく。
アサヒビール本社に呼び出された亀梨が共同開発の決定を知らされ、その後、ビールの味を考える様子に密着する。動画内では、亀梨が久しぶりのソムリエ姿でビールのテイスティングを行ったり、味も見た目も美しい「美しいビール」というコラボビールのコンセプトを決定したり、珍しいビールの色をリクエストしたりと、アサヒビールとの共同開発ならではの内容となっている。さらに、「画伯」と呼ばれる亀梨がイラストに挑戦する。
■亀梨和也コメント
この度、アサヒさんとご一緒に、オリジナルのビールをつくらせていただくことになりました。
まさか自分がビールづくりに携わらせていただける日が来るなんて、本当に夢のようです。
自分自身が心から「飲みたい」と思える味わいを追求しながら、
皆さまの毎日のひとときに少しでも華を添えられるような一本を目指して、楽しみながらつくっていきたいと思います。完成を楽しみにしていてください。
【写真】亀梨和也のビール開発に密着
「アサヒ空想開発局」ではこれまで、コラボレーション第1弾として江頭2:50と共同開発した『アサヒEGA BEER』を発売。2025年9月の数量限定販売時には大好評を博し、今月には販路を拡大し、数量限定で全国発売した。
今回、コラボレーション第2弾として、亀梨との共同開発が決定。商品開発の様子を、亀梨和也公式YouTubeチャンネル、アサヒ空想開発局公式Xから発信していく。
■亀梨和也コメント
この度、アサヒさんとご一緒に、オリジナルのビールをつくらせていただくことになりました。
まさか自分がビールづくりに携わらせていただける日が来るなんて、本当に夢のようです。
自分自身が心から「飲みたい」と思える味わいを追求しながら、
皆さまの毎日のひとときに少しでも華を添えられるような一本を目指して、楽しみながらつくっていきたいと思います。完成を楽しみにしていてください。