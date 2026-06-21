大儲けしている社長だけがこの考えを理解しています。キャッシュリッチになるための思考法を徹底解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

市ノ澤翔が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「大儲けしている社長だけがこの考えを理解しています。キャッシュリッチになるための思考法を徹底解説！」を公開した。動画では、赤字社長が陥りがちな「節税思考」の罠と、黒字社長が実践する思考法について解説している。



市ノ澤氏はまず、赤字社長の思考法を「節税大好き」と定義する。節税はそもそも手元に利益やキャッシュを残すために行うものだが、税金を減らすために不要な保険や消耗品、投資商品にお金を使ってしまうのは「本末転倒だ」と指摘。不要な固定資産の処分など、お金が出ていかない節税は良いが、お金を使う節税は「資金繰りは確実に悪化します」と断言した。



動画内では、赤字社長が好む「お金を使う節税」として、保険、倒産防止共済、交際費、消耗品費、投資商品の5つをピックアップして解説している。特に、節税目的で加入する保険については「保険で得しようと思うのがそもそも間違っている」と語り、手数料の高い保険会社に運用を任せるよりも、自社の事業に投資した方がはるかにリターンが大きいと説明した。また、期末に大量の消耗品を購入する行為も、単なる利益の繰り延べに過ぎず、資金繰りを苦しくするだけだと警鐘を鳴らした。



一方、黒字社長の思考法として、数字を徹底的に見る「数字オタク」、ゴールから逆算して経営判断を行う「未来思考」、そして相手に価値を与え続ける「ギバー」の3つを挙げた。特にギバーの精神については、「相手の価値を最大化していく」ことで結果的に自社の成長にもつながるとし、限られたパイを奪い合うテイカーとは付き合うべきではないと語った。



最後に市ノ澤氏は、黒字社長の思考法とはつまり「ガッツリ納税思考」であると結論づける。目の前の税金の支払いを嫌がるのではなく、理想の未来を実現するために正しくお金を使い、納税しながら会社を大きくしていくことが、真のキャッシュリッチへの道であると締めくくった。