【結果】「大久保・川村の温泉タオル集め旅23」群馬・長野・新潟へ！新緑の絶景露天風呂巡り！
6月20日（土）に放送した土曜ゴールデン「大久保・川村の温泉タオル集め旅23群馬・長野・新潟へ新緑露天SP」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】＜結果＞「大久保・川村の温泉タオル集め旅23」群馬・長野・新潟へ！新緑の絶景露天風呂巡り！
これまで全国各地の温泉地を巡ってきた大久保・川村の温泉タオル集め旅。23回目の舞台となるのは、
▽自然湧出量日本一
▽日本三美人の湯
▽天下一の露天風呂
など数々の名湯を誇る群馬県をスタートし、長野県・新潟県に突入！名湯ひしめく3つの県をまたいで、新緑の高原めぐりをしながら絶景露天に入浴しまくります！
自然湧出量日本一を誇る「草津温泉」をスタートし、強烈な酸性の源泉掛け流しの湯や、緑の山々を眺めながらの絶景白濁露天！更に全国的にも希少な翡翠色の天然温泉、硫黄の香りに満ちた白濁の湯、妙高山の絶景とともに浸かる黒泥露天などを巡り、入浴ヘビーローテーション。各施設のロゴ入り温泉タオルを計9枚集めながら、標高約1100mと妙高高原温泉郷の中で最も高所に位置する燕温泉の露天風呂に翌日午後6時までのゴールを目指す、1泊2日のガチンコ旅です！
道中は、地元の人に聞き込みをしながら、その土地ならではの“絶品グルメ”や、“絶景の観光スポット”を大満喫。スタートとゴール以外、向かう温泉地は2人で自由に決めてOK。ただし、温泉に入浴してからでなければタオルを買うことができない！せっかく温泉に入っても、タオルがレンタルのみや無地だった場合はノーカウントという厳しいルールも健在。今回の助っ人に迎えたのは…俳優の釈由美子。
プライベートでも「温泉ソムリエ」の資格を持つほど温泉好きで、箱根の秘湯に「3日に1回往復3時間」通い詰め、ついには温泉付き物件まで購入したという熱狂的な温泉愛を持つ釈由美子は、1日5回以上の度重なる入浴や、モデル顔負けの早着替えに耐え、旅の助っ人として活躍できるのか？大久保・川村の2人との化学反応にも乞うご期待！！「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
大久保佳代子、川村エミコ、
【ゲスト】釈由美子
【番組公式HP】
番組で紹介した情報はこちらから！
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これまで全国各地の温泉地を巡ってきた大久保・川村の温泉タオル集め旅。23回目の舞台となるのは、
▽自然湧出量日本一
▽日本三美人の湯
▽天下一の露天風呂
など数々の名湯を誇る群馬県をスタートし、長野県・新潟県に突入！名湯ひしめく3つの県をまたいで、新緑の高原めぐりをしながら絶景露天に入浴しまくります！
自然湧出量日本一を誇る「草津温泉」をスタートし、強烈な酸性の源泉掛け流しの湯や、緑の山々を眺めながらの絶景白濁露天！更に全国的にも希少な翡翠色の天然温泉、硫黄の香りに満ちた白濁の湯、妙高山の絶景とともに浸かる黒泥露天などを巡り、入浴ヘビーローテーション。各施設のロゴ入り温泉タオルを計9枚集めながら、標高約1100mと妙高高原温泉郷の中で最も高所に位置する燕温泉の露天風呂に翌日午後6時までのゴールを目指す、1泊2日のガチンコ旅です！
道中は、地元の人に聞き込みをしながら、その土地ならではの“絶品グルメ”や、“絶景の観光スポット”を大満喫。スタートとゴール以外、向かう温泉地は2人で自由に決めてOK。ただし、温泉に入浴してからでなければタオルを買うことができない！せっかく温泉に入っても、タオルがレンタルのみや無地だった場合はノーカウントという厳しいルールも健在。今回の助っ人に迎えたのは…俳優の釈由美子。
プライベートでも「温泉ソムリエ」の資格を持つほど温泉好きで、箱根の秘湯に「3日に1回往復3時間」通い詰め、ついには温泉付き物件まで購入したという熱狂的な温泉愛を持つ釈由美子は、1日5回以上の度重なる入浴や、モデル顔負けの早着替えに耐え、旅の助っ人として活躍できるのか？大久保・川村の2人との化学反応にも乞うご期待！！「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
大久保佳代子、川村エミコ、
【ゲスト】釈由美子
【番組公式HP】
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