藤枝が浦和GK吉田舜を完全移籍で獲得「このチームを本気でJ1に上げるために全力で精進」
藤枝MYFCは20日、浦和レッズのGK吉田舜(29)が完全移籍で加入することを発表した。
埼玉県出身の吉田は前橋育英高から法政大を経て、2019年にザスパ群馬でプロ生活をスタート。そして2020年に大分トリニータ、2023年に浦和へ完全移籍した。
昨年7月には湘南ベルマーレへ期限付き移籍。浦和に復帰した今季はJ1百年構想リーグで出番がなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK吉田舜
(よしだ・しゅん)
■生年月日
1996年11月28日(29歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
185cm/83kg
■経歴
江南南SSS-クマガヤSC-前橋育英高-法政大-群馬-大分-浦和-湘南-浦和
■出場歴
J1リーグ:2試合
J2リーグ:11試合
J3リーグ:34試合
リーグカップ:3試合
天皇杯:1試合
■コメント
▽藤枝側
「浦和レッズから加入させていただきます吉田舜です。
このチームを本気でJ1に上げるために全力で精進します。
一緒に戦いましょう。」
▽浦和側
「期限付き移籍期間も含め約3年半の間、ありがとうございました。
ここで得た技術と知識を糧に、別の場所ではありますが、みなさまの目に留まらざるを得ないような活躍をしていきます。」
埼玉県出身の吉田は前橋育英高から法政大を経て、2019年にザスパ群馬でプロ生活をスタート。そして2020年に大分トリニータ、2023年に浦和へ完全移籍した。
昨年7月には湘南ベルマーレへ期限付き移籍。浦和に復帰した今季はJ1百年構想リーグで出番がなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
(よしだ・しゅん)
■生年月日
1996年11月28日(29歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
185cm/83kg
■経歴
江南南SSS-クマガヤSC-前橋育英高-法政大-群馬-大分-浦和-湘南-浦和
■出場歴
J1リーグ:2試合
J2リーグ:11試合
J3リーグ:34試合
リーグカップ:3試合
天皇杯:1試合
■コメント
▽藤枝側
「浦和レッズから加入させていただきます吉田舜です。
このチームを本気でJ1に上げるために全力で精進します。
一緒に戦いましょう。」
▽浦和側
「期限付き移籍期間も含め約3年半の間、ありがとうございました。
ここで得た技術と知識を糧に、別の場所ではありますが、みなさまの目に留まらざるを得ないような活躍をしていきます。」