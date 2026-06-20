　藤枝MYFCは20日、浦和レッズのGK吉田舜(29)が完全移籍で加入することを発表した。

　埼玉県出身の吉田は前橋育英高から法政大を経て、2019年にザスパ群馬でプロ生活をスタート。そして2020年に大分トリニータ、2023年に浦和へ完全移籍した。

　昨年7月には湘南ベルマーレへ期限付き移籍。浦和に復帰した今季はJ1百年構想リーグで出番がなかった。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●GK吉田舜

(よしだ・しゅん)

■生年月日

1996年11月28日(29歳)

■出身地

埼玉県

■身長/体重

185cm/83kg

■経歴

江南南SSS-クマガヤSC-前橋育英高-法政大-群馬-大分-浦和-湘南-浦和

■出場歴

J1リーグ:2試合

J2リーグ:11試合

J3リーグ:34試合

リーグカップ:3試合

天皇杯:1試合

■コメント

▽藤枝側

「浦和レッズから加入させていただきます吉田舜です。

このチームを本気でJ1に上げるために全力で精進します。

一緒に戦いましょう。」

▽浦和側

「期限付き移籍期間も含め約3年半の間、ありがとうございました。

ここで得た技術と知識を糧に、別の場所ではありますが、みなさまの目に留まらざるを得ないような活躍をしていきます。」