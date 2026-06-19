35周年を迎えた「東京ばな奈」の文房具全11種が、全国のロフトなどで順次販売スタート！

古川紙工コラボのハコmemo&そえぶみ箋に「uniball」チャーム付ボールペンなど“東京ばな奈文具”が勢ぞろいします☆

東京ばな奈ワールド「古川紙工」コラボレーション文具

販売日：2026年6月26日（金）

販売店舗：ロフト各店(※一部店舗のぞく)、ロフトネットストア

※販売店舗・店舗の在庫状況はロフトアプリで確認してください

｢東京ばな奈」と紙文具メーカーの古川紙工のコラボレーション文具など、新たな雑貨が全国のロフト各店に登場！

1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」

累計販売数は20億個(※1)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドとして売上世界一(※2)を獲得しました！

35周年コラボイヤー第3弾は“東京ばな奈文具”！

35周年を記念して、オリジナル文具に大変身しました☆

1300年以上続く“美濃和紙”の紙製品を生み出す「古川紙工」とのコラボ商品に、ふわふわのぬいぐるみペンケースなど、東京ばな奈ファンにも文具ファンにも嬉しいグッズで35周年をお祝いします。

※1：ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月〜12月に実施したカスタムリサーチによる。

※2：集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

15種類の東京ばな奈が登場するオリジナルデザイン

「東京ばな奈」といえば、定番に加えて様々な味と柄のバリエーションが登場するのも、大きな特長！

「東京ばな奈」史上初めて模様が描かれたヒョウ柄に、桜や菜の花など華やかなお花柄、季節限定で登場するキャラクター「ぶにゃんこ」「ピヨレモン」

歴代スイーツも含めた15種類の東京ばな奈をにぎやかにデザインしたオリジナル文具が、11種登場します。

どれにしようか迷う、選んでいる時間まで楽しい、豊富なラインナップを紹介していきます☆

古川紙工コラボ「東京ばな奈 ハコmemo」

価格：各880円（税込）

種類：全2種

2025年の「文具女子博トーキョー」で販売され、人気を博した『ハコmemo』がデザイン新たに2種類登場。

それぞれ5つの柄がアソートになって箱にたっぷり100枚入り。

付箋よりも一回り大きいサイズなので、メモしやすいのはもちろん、切って貼ってデコレーションに使うのもおすすめです。

古川紙工コラボ「東京ばな奈 透明シールシート」

価格：各330円（税込）

種類：全4種

青と黄色の定番「東京ばな奈」に、花柄＆星柄、パンダとラッコのほんわかデザインが使用された透明シール。

さらに、ビビットなピンクのリボンが目印のキュートなデザインや、アニマルキャラクターが勢揃いしたシールまでそろいます☆

4種類すべてコレクションしたくなる、バラエティ豊かなシールシートです。

古川紙工コラボ「東京ばな奈 和紙フレークシール」

価格：各385円（税込）

種類：全4種

個包装の東京ばな奈がデザインされた、シール帳に並べたくなる愛らしさの和紙フレークシールも4種類を展開。

「ぶにゃんこ」や「ピヨレモン」などのアニマルシリーズは、東京ばな奈からひょっこりキャラクターが顔を覗かせる、フレークシールならではのデザインとなっています。

現在販売中のスイーツもあるので、包装紙やパッケージを切り抜いてフレークシールと一緒に手帳に貼っても楽しい☆

古川紙工コラボ 美濃和紙「東京ばな奈 そえぶみ箋」

価格：440円（税込）

美濃和紙を使用した温かみのある古川紙工のロングセラー『そえぶみ箋』

手書きだからこそ伝わる“想い”を大切にした便箋は、お土産のお礼に添えても喜ばれそう。

古川紙工コラボ「東京ばな奈 マッチ箱メモ」

価格：各440円（税込）

種類：全2種

和紙ならではの手触りと温かみが魅力の、レトロなマッチ箱型のメモ。

手帳やカレンダーに貼っても便利な、タテ約6.3cm×ヨコ約4.5cmの小さいサイズが他にはない魅力です。

東京ばな奈 ボールペン JETSTREAM 多機能ペン 4&1 クリームイエロー

価格：1,870円（税込）

使いやすさはそのままに、イエローカラーと東京ばな奈アイコンが特別感を演出する「JETSTREAM 多機能ペン 4&1」

黒、赤、青、緑の4色ボールペンに、シャープペンまでついています☆

東京ばな奈 ボールペン JETSTREAM 新3色ボールペン マスタード

価格：1,210円（税込）

よりポップな印象の、東京ばな奈デザインがかわいいJETSTREAM 新3色ボールペン。

赤青2色のインクに加えて、黒インクが後端ノックで使いやすい人気のボールペンです。

東京ばな奈 ボールペン uni-ball one P バナナ チャーム付き

価格：1,430円（税込）

ころんとかわいい「uni-ball one P」が、東京ばな奈デザインに！

ゆらゆら揺れるチャームに、使うたび心が躍ります。

東京ばな奈 ボールペン uniball ZENTO スタンダードモデル カナリア チャーム付き

価格：880円（税込）

やわらかい書き心地が魅力の「uniball ZENTO」も、「東京ばな奈」チャームが付属しての登場。

チャームは取り外しが出来るので、鍵やストラップなど自分のお気に入りアイテムにつけかえて使うこともできます。

東京ばな奈 ぬいぐるみペンケース

価格：1,980円（税込）

東京ばな奈のスポンジケーキのように、ふわふわのぬいぐるみペンケース。

カバンの中でもすぐに見つかる、パッと明るい黄色と大きなリボンが目印です。

ボールペンやメモを忍ばせて、いつでもどこでも持ち歩きたくなります☆

東京ばな奈 メモパッド

価格：各440円（税込）

種類：全4種

今日はどのメモにしようかなと、選ぶのも楽しい4種アソートのメモパッド。

置くだけで普段のデスクをにぎやかにしてくれます。

100枚入なので気軽にたくさん使えるのもポイントです。

東京ばな奈 ダイカットミニレターセット

価格：495円（税込）

通常の便箋と東京ばな奈型にダイカットされた便箋の2種が入ったレターセット。

東京ばな奈に添えて渡せば心に残るお土産になること間違いなし☆

付属のシーリングスタンプ風シールも、もちろん東京ばな奈デザインです。

東京ばな奈 ひとこと付箋

価格：各385円（税込）

種類：全4種

ちょっとした書き置きや伝言にも便利なひとこと付箋。

4種類から、自分の好みや気分に合うデザインを選べます。

東京ばな奈 クリアファイル

価格：各385円（税込）

種類：全2種

定番東京ばな奈がA5のクリアファイルとしてランナップ。

持っているだけで“東京ばな奈愛”が伝わります☆

シールやレターセットの収納にも便利です。

「古川紙工」とコラボした紙文具など、東京ばな奈デザインが日常に寄り添う、かわいい文房具！

「東京ばな奈文具」全11アイテムは、全国のロフトとロフトネットストアにて、2026年6月26日（金）より順次販売開始です。

※表示の価格は参考小売価格です

※店舗により取り扱いが異なる場合があります

※人気商品のため早期完売の可能性があります

※販売店は予告なく変更する場合があります

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