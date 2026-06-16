【夏休みスポット】カニ専門のテーマパークが誕生へ 体験、見学、食、遊びもカニ尽くし…場所は福井県
カニ専門のテーマパーク『かにファクトリー 甲羅組』が、夏休みにあわせ、福井県敦賀市に7月16日オープンすることが決定。きょう6月16日から公式サイトで事前予約受付が始まった。
【画像多数】カニが満載… 殻むき体験、こぼれ落ちそうな海鮮丼など
カニを見て・遊んで・味わえる、カニのオープンファクトリーで、同種の施設は日本初だという。海産物を中心とした通信販売・店頭販売・飲食・水産加工事業を手掛ける株式会社伝食が運営する。
カニの殻むき体験や、カット生ずわい蟹づくり体験、カニ工場見学、カニ料理が楽しめるレストラン＆フードコート、物販コーナーのほか、キッズランドも備え、まさにカニ体験満載のカニの楽園となる。
■かにファクトリー 甲羅組
住所：福井県敦賀市田結27-1-2
営業時間：9：00〜17：00
定休日：不定休
駐車場：普通車250台、大型車20台
敷地面積／延床面積：約18,000平米／5,468.47平米 鉄骨2階建
【画像多数】カニが満載… 殻むき体験、こぼれ落ちそうな海鮮丼など
カニを見て・遊んで・味わえる、カニのオープンファクトリーで、同種の施設は日本初だという。海産物を中心とした通信販売・店頭販売・飲食・水産加工事業を手掛ける株式会社伝食が運営する。
カニの殻むき体験や、カット生ずわい蟹づくり体験、カニ工場見学、カニ料理が楽しめるレストラン＆フードコート、物販コーナーのほか、キッズランドも備え、まさにカニ体験満載のカニの楽園となる。
■かにファクトリー 甲羅組
住所：福井県敦賀市田結27-1-2
営業時間：9：00〜17：00
定休日：不定休
駐車場：普通車250台、大型車20台
敷地面積／延床面積：約18,000平米／5,468.47平米 鉄骨2階建