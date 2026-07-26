元AKB48メンバーで女優の川栄李奈が、7月25日までにInstagramを更新。旅行先で撮影されたオフショットを公開したが、そこに写り込んだ胸元の異変がファンの間で注目を集めている。川栄は《初日全力すぎて夜ソファで気絶しました。ここ凄い好きな場所だったな〜》とキャプションを添え、タイのテーマパークジュラシック・ワールド・ザ・エクスペリエンス」を訪れた際のプライベート感あふれる写真を投稿した。開放的なロケー