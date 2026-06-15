2022年6月29日に大分県別府市で起きた大学生2人が死傷したひき逃げ事件から6月で発生から4年となります。

大分県警は15日、殺人などの容疑で重要指名手配されている八田與一容疑者についての情報提供を呼びかけようと、新たなチラシを作成し、報道陣に公開しました。チラシには八田容疑者の新たな写真も掲載されています。

提供 大分県警

新たな写真は2枚で、全身がうつっているものと、サングラスをかけている姿です。

全身のものは八田容疑者が21歳の時、サングラス姿の写真は22歳の時だということです。八田容疑者は事件当時は25歳で、現在は29歳です。公開した理由について県警は「全身のバランスを見てもらいたい」などと話しています。

提供 大分県警

6月2日、大分県警は5月末時点で寄せられた情報提供の総数が1万2871件になったと発表しました。これまでに寄せられた情報の中で、八田容疑者に似た人物の目撃情報は約1万2180件となっていて、内訳では大分県内が約700件、大分を除く九州が約1570件、関東が最多で約4560件、近畿が約1660件、その他の地域が約2530件となっています。

殺人などの容疑が追加された2025年6月以降の情報提供は全体の3割近くにあたる3271件だということです。

情報の提供先は別府警察署、電話番号は0977-21-2131です。