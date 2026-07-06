2022年に大分県別府市で発生したひき逃げ殺傷事件で、重要指名手配中の八田與一容疑者（29）に関する情報提供が、6月末までに累計で1万3272件に上っていることが分かりました。6月の月別では、殺人と殺人未遂の容疑が追加された2025年6月以来最小となった前の月から3倍以上に増加しました。 【写真を見る】八田與一容疑者の情報提供1万3千件超目撃は「関東」に集中…新映像公開で6月は3倍に急増別府ひき逃げ殺傷事件 6月の情