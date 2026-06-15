ガツンとガーリックがクセになる！「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」を実食！

ボリューム満点の「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」単品580円〜、バリューセット880円〜

まずはシリーズの主役ともいえる「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」から。つなぎを使っていない厚みのある100％ビーフパティに、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ねた一品です。

3種のスパイスと3種の調理法を組み合わせたガーリックペッパーソースに、クリームチーズのコクが特長のアイオリソースを合わせ、コーングリッツをまぶしたサッカーボールのような特製バンズでサンドしています。

包み紙はビーフを思わせる茶色のサッカーボール柄。ワールドカップ気分が一気に高まります

包みを開けた瞬間から、ガーリックの香ばしい香りがふわり。まだひと口も食べていないのに食欲を刺激してきます。では、さっそく実食といきましょう！

肉厚ビーフとザク切りポテトの重なりに大満足！

ガブッとかぶりつくと、まずはガツンとくるガーリックの香りが鼻に抜けていきます。ジューシーな肉厚ビーフパティと、パンチのきいたガーリックペッパーソースが口いっぱいに広がって、食べごたえは抜群。クリーミーなアイオリソースにもしっかりガーリックがきいていて、ひと口ごとにクセになっていきます。

パティの上にはクリーミーなアイオリソース！

下のバンズにガーリックペッパーソースがたっぷり

そこへ加わるのが、ザク切りポテトパティのザクザク・ホクホクとした食感。食べ進めるほどに満足感が増していく、スタミナ満点のバーガーです。これからFIFAワールドカップを全力で応援したい！ という日にもぴったりの一品ですよ。

■「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」

価格：単品580円〜、バリューセット880円〜



ピリ辛メキシカンがやみつき！「メキシカンタコスチーズチキン」を実食！

スパイシーな香りがそそる「メキシカンタコスチーズチキン」単品490円〜、バリューセット790円〜

続いては「メキシカンタコスチーズチキン」。ボリュームたっぷりのムネ肉チキンパティに、トマトペーストやオニオン、ガーリックをベースにハラペーニョをきかせたメキシカンタコスフィリング、レタス、チェダーチーズ、さわやかな甘さのスイートレモンソースを合わせた一品。こちらもサッカーボールのような特製バンズでサンドされています。

包み紙はホット感あふれる赤色のサッカーボール柄

包まれた状態から、ややスパイシーな香りが！ 食欲が刺激されつつ、さっそく食べていきます！

ピリ辛フィリングとシャキシャキレタスのバランスが絶妙！

あっさりとしたムネ肉のチキンパティが、メキシカンタコスフィリングのうま味とスパイシーさをぐっと際立たせてくれます。厚みのあるチキンはボリューム満点で、食べごたえもしっかり！

レタスの上にスイートレモンソースがたっぷり！

下のバンズにはピリ辛なメキシカンタコスフィリング

ピリッとくるスパイシーさは、シャキシャキのレタスとさわやかなスイートレモンソースがマイルドに和らげてくれるので、辛いものが得意でない方でも食べやすい印象。ピリ辛とまろやかさが行ったり来たりするのが楽しくて、ついつい手が止まらなくなる、やみつき必至のおいしさです。ただし、辛味が気になる方はご注意を。

■「メキシカンタコスチーズチキン」

価格：単品490円〜、バリューセット790円〜



ぷりぷりえび×濃厚アボカドの黄金コンビ！「アボカドマヨチーズシュリンプ」を実食！

えび好きにはたまらない「アボカドマヨチーズシュリンプ」単品490円〜、バリューセット790円〜

3つめは「アボカドマヨチーズシュリンプ」。ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感が特長のえびカツに、アボカドのペーストをレモン果汁とスパイスでさわやかに仕上げたワカモレマヨソース、レタス、チェダーチーズを合わせ、特製バンズでサンドしています。

包み紙はアボカドらしさあふれる緑色のサッカーボール柄

ひと口食べれば、ザクザクの衣とぷりっぷりのえびの食感に、濃厚なワカモレマヨソースの相性がもう抜群！ えびカツ×アボカドはもはや間違いのない組み合わせですが、その期待をさらに超えてくるおいしさに驚かされました。

はみ出るほどたっぷりのワカモレマヨソース

アボカドの独特のうま味がたっぷり！

さわやかなワカモレマヨソースのまろやかさが、えびカツのおいしさをぐっと引き立ててくれます。裏切らないおいしさを求める方に、ぜひ食べてほしい味わいです。

■「アボカドマヨチーズシュリンプ」

価格：490円〜、バリューセット790円〜



ビールのおつまみにも！「シャカシャカポテト® ガーリックステーキ味」を実食！

今だけの味「シャカシャカポテト® ガーリックステーキ味」ポテト単品価格＋50円〜

おなじみの「マックフライポテト®」を、いつもとは違う味で楽しめる期間限定フレーバー「シャカシャカポテト® ガーリックステーキ味」。粉の入った袋を開けた瞬間、ステーキを思わせる濃厚でスパイシーな香りがぶわっと広がって、それだけで食欲をそそられます。

一度食べれば手が止まらないほどのうま味をプラス！

シャカシャカと振ってひと口食べると、豪快なガーリックステーキのような風味が口いっぱいに。ビーフのうま味もたっぷり感じられて、ひとつ、またひとつと次々に手が伸びてしまうおいしさです。あとを引く濃厚な味わいは、ビールのおつまみにも間違いなく合うはず。お酒のお供にもおすすめの一品ですよ。

■「シャカシャカポテト® ガーリックステーキ味」

価格：ポテト単品＋50円〜、バリューセット価格＋50円〜



爽快ブルーで気分はリフレッシュ！「マックフィズ® ブルーエナジー」を実食！ ソフトクリームトッピングの「マックフロート®」版も

鮮やかなブルーが目を引く「マックフィズ® ブルーエナジー」単品300円〜、なめらかなソフトクリームがのった「マックフロート® ブルーエナジー」単品380円〜

ドリンクからは、爽快感あふれる「マックフィズ® ブルーエナジー」が登場。りんご果汁を使った炭酸ドリンクで、アルギニン・グリシン・アラニンの3種類のアミノ酸を配合し、鮮やかで印象的なブルーの色合いが特長です。

甘いシロップは底に。ストローでかき混ぜて飲みましょう！

見た目のとおり、青色が涼しげでエネルギッシュなドリンク。すっきりとした味わいは、どのバーガーと組み合わせても互いを引き立て合ってくれます。炭酸も強すぎないので、お子さんでも飲みやすいのがうれしいポイント。親子でのサッカー観戦のお供にもちょうどいいさわやかさです。

また、今回は試食できませんでしたが、なめらかでコクのあるソフトクリームをトッピングしたデザートドリンク「マックフロート® ブルーエナジー」もあわせて登場。清涼感のある炭酸とまろやかなソフトクリームのいいとこ取りで、ひんやり楽しめる一杯になっています。



■「マックフィズ® ブルーエナジー」

価格：300円〜

■「マックフロート® ブルーエナジー」

価格：380円〜



圧巻のボリューム「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」単品840円〜、バリューセット1140円〜

17時からの夜マック®限定で登場するのが「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」。なんと、つなぎを使っていない厚みのある100％ビーフパティが2枚という、見るからに大ボリュームな一品です。

肉厚ビーフパティ2枚にザク切りポテトパティを重ね、2種の特製ソースとともに特製バンズでサンド。肉厚ビーフとザク切りポテトの組み合わせを、心ゆくまでガッツリ堪能できそうな迫力です。一日の終わりに、しっかり食べてパワーをチャージしたい夜にいかがでしょうか。



■「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」（夜マック®限定）

価格：単品840円〜、バリューセット1140円〜

販売時間：17時〜閉店まで



朝にうれしいメキシカン「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」単品410円〜、バリューセット610円〜、コンビ470円〜

朝マック®限定メニューとして登場するのが「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」。サクサク衣のムネ肉チキンパティとタコスミートフィリングを合わせ、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズ、さわやかな甘さのスイートレモンソースとともに、焼き立てのイングリッシュマフィンでサンドした一品です。

ピリ辛でメキシカンな味わいは、朝から食欲をそそること間違いなし。満足感もしっかりあるので、一日の始まりにエネルギーをチャージしたい朝にぴったりです。

■「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」（朝マック®限定）

価格：単品410円〜、バリューセット610円〜、コンビ470円〜

販売時間：開店〜10時30分まで



「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」「メキシカンタコスチーズチキン」「アボカドマヨチーズシュリンプ」の実食レポートを中心に、夜マック®・朝マック®限定メニューやサイド、ドリンクまでをご紹介しましたが、いかがでしたか？

サッカーボールに見立てた特製バンズや、鮮やかなブルーのドリンク、全6種のコレクタブルカップまで、見て・食べて・集めて楽しめる要素が盛りだくさんの「VIVA! ワールドマック」。朝マック®から夜マック®まで、一日を通してFIFAワールドカップの熱狂を味わえるラインアップです。

期間限定の今だけしか出合えない“世界のおいしさ”を、ぜひこの機会に味わってみてくださいね♪

■「VIVA! ワールドマック」

販売期間：2026年6月17日（水）〜7月下旬（予定）※商品によって異なる

取扱店舗：全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗を除く）

販売時間：10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌4時59分まで）

※夜マック®限定の「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は17時〜閉店まで。

※朝マック®限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」は開店〜10時30分まで（24時間営業店舗では5時〜）。

※「マックフィズ® ブルーエナジー」は開店〜閉店まで、どの時間帯でも購入いただけます。

※店頭価格は一部の店舗およびデリバリーで異なります。

詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/fifa-wc/



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Text &Photo ：長戸 勲



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