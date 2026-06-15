この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【週間天気速報】本州は梅雨本格化へ！週末は「梅雨の大雨のパターン」に警戒を

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」で「【前線北上】今週は本州の梅雨本格化 沖縄は梅雨明けへ｜週間解説 #マニアック天気 #梅雨 #梅雨 梅雨前線」と題した動画を公開した。6月15日週の週間天気を解説し、本州付近での梅雨の本格化と週末の大雨に対する警戒を呼びかけている。



北海道から関東甲信にかけては、17日の水曜日まで高気圧に覆われ晴れるところが多いが、18日の木曜日以降は雨の日が多くなるという。北陸や東北も含め、18日から19日にかけて「梅雨入りの発表があるのではないか」と予想。南からの非常に暖かい空気が流れ込むため、日差しがなくても気温が高く、熱中症への厳重な警戒が必要だとした。



東海から西日本も同様に、週の後半から雨の日が多くなり、30度の真夏日を記録するなど蒸し暑い日が続くと解説。一方、沖縄は18日以降に晴れが続く予報となっており、「梅雨明けするんだろうなという感じ」と見解を述べた。



気圧配置の特徴として、日本付近は高度が高く暖かい空気が流れ込みやすい状態にあると説明。南側の高気圧の勢力も強まるため、これまで気温が抑えられていた状態は解消されるという。また、週末の20日から21日にかけては梅雨前線が北上し、大陸由来の湿った空気と高気圧の縁を回る湿った空気が合流することで「梅雨の大雨のパターン」になると指摘。「もしかしたら警報級になってくるかもしれない」と述べ、週末の雨の降り方に注意を促した。



本州付近でいよいよ梅雨が本格化し、平年より遅い梅雨入りとなる地域でも早々に雨足が強まる恐れがある。日々の気象情報をこまめにチェックし、大雨や熱中症への備えを万全にしておくことが重要だ。