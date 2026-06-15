ひがしきりんさんの漫画「洗濯するだけでうるさい夫にイラッ！！」がインスタグラムで読者の共感を呼んで話題になっています。

【漫画】本編を読む

普段はしない洗濯を「やるよ！」と言う夫。しかし、他の家事をしている妻に対して「洗濯物を洗濯機に入れておいて」「娘に洗濯物はないか聞いて」などとうるさい夫に妻は…という内容で、読者からは「これはイラッとする（笑）」などの声が上がっています。

次々飛んでくるお願いにイラッ

ひがしきりんさんは、インスタグラムとブログ「8歳差姉弟とゆったりまったり〜マイペース育児絵日記〜」で育児漫画を発表しています。ひがしきりんさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

ひがしさん「6歳ごろに親戚の家で読んだ少女漫画に感動して、絵や漫画を描くのが好きになりました。育児漫画は、下の子が1歳を過ぎて少しずつ自分の時間ができた頃、『好きなことをやりたいな』と思ったことがきっかけで描き始めました。絵を描く習慣もついて、子どもの成長も残せて一石二鳥だなと思い、今も続けています。インスタグラムで『いいね』やコメントをいただけることが励みになり、投稿への意欲になっています」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

ひがしさん「洗濯機を回して干すだけなのに、いちいち私にお願いしてきたり、自分でハンガーを落としたことに腹を立ててドアに八つ当たりしたりしていたので、イラッとして…。漫画にすることで、私のイライラを落ち着かせようと思ったからです」

Q.普段から旦那さまが分担している家事はありますか。

ひがしさん「ゴミ出しをやってくれます。玄関に置いておくと、仕事に行くついでに持っていってくれるので、助かります。掃除機かけもやってくれますが、床に置いてあるおもちゃや洗濯物を違う場所に乱雑に移動するだけなので、結局私が片付けるんですよね。ついでに片付けまでやってくれたらうれしいなあ、と思っています」

Q.旦那さまに「こういう風にやってほしい」とリクエストはしますか。

ひがしさん「しますが、何度伝えてもやってくれなかったら、もう言いません。諦めます。気付いてやってくれるようになるまで、気長に待ちます。私が描く『夫にイラッとする』エピソードの漫画を読んで、私のイライラに気付いてくれるとうれしいんですけれど（笑）」