日本代表の森保一監督（５７）が１３日（日本時間１４日）、記者会見し、１次リーグ初戦のオランダ戦の２日前にけがでチームを離れ、代表引退を表明した前主将ＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝に離脱の非情通告をしたことに初言及した。「傷つけてしまった」と謝罪をした一方で、大会を通じ１００％でプレーできないと判断し、決断した。日の丸を背負い、２大会連続で代表を束ねる森保監督が持つ厳しさ、勝負師としての一面を担当の岩原正幸キャップが「読み解く」。

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異例の謝罪だった。森保監督は「最終的には私自身が、彼がプレー可能かどうかという部分で離脱を判断した」と明かした。

絶大な信頼を置いてきた遠藤を残す選択肢はなかったのか。Ｗ杯に懸けていた遠藤の気持ちも痛いほど分かっていたはずだ。だが、全ては日本が勝つ確率を上げるために心を鬼にして判断した。

ルールとしては試合の２４時間前まで負傷者の入れ替えが可能。Ｗ杯の行方を左右する大事な初戦、オランダ戦のぎりぎりまで待って遠藤へ重い決断を伝えた。森保監督は「本当にひどいことを選手に伝えているな。航が傷つくことはもちろん、家族、応援している方々も傷つけることになってしまい、申し訳ない。皆さんに謝りたい」と目を潤ませながら謝罪した。

「これまでも選手に対して敬意、リスペクトを欠いたことは絶対ない」と常々口にしてきた。今回も「チームのため、日本のために、本人への敬意は忘れることなく決めさせてもらった」と神妙に語った。柔和な表情と優しい人柄。多くの人が知るところだが、時には冷酷とも言われる非情な決断も下してきたのが森保監督だ。その一例が、２２年カタールＷ杯の選出でエースだったＦＷ大迫勇也を外したこと。ポストプレーよりも、前線から守備ができる選手を招集し、守備的戦術で奇襲をかけることを練った。結果は１次リーグでドイツ、スペインのＷ杯優勝経験国に勝利した。

１８年７月の代表監督就任から２期８年。栄誉と批判は表裏一体だと、よく分かっている。遠藤の件で、日本協会関係者は「相当悩んでいたでしょう」と監督の気持ちを察しながら明かした。切り替えも早く「選んだ選手２６人が今のベストメンバー」と言い切った。

Ｗ杯優勝という「最高の景色」を、日本国民に約束し日本を出発した森保監督。非情の決断を下す、その姿勢に選手たちもプロとしての自覚と覚悟をいっそう深めたはずだ。日の丸を背負う代表監督の矜持（きょうじ）を持って、勝利への最適解を追求していく。（岩原 正幸）

◆森保監督のシビア決断

▽堂安の招集外 ２２年カタールＷ杯の出場決定に王手をかけた同年３月の活動で、就任直後から主力だった堂安律を選外に。６月に復帰した際には堂安と話し合いの場を持ち、堂安は「感謝している」とコメント。

▽大迫、原口外し ２２年カタールＷ杯で、予選突破の功労者だった大迫勇也、原口元気を選外に。チーム得点王だった大迫は１トップにスピードを求める戦術に変更したことのあおりで、原口もシステム変更により２６人枠から外した。

▽久保を前半限りで交代 カタールＷ杯の１次リーグ第１戦ドイツ戦と第３戦スペイン戦で、ともに先発出場した久保建英を後半からベンチに下げた。久保は守備面で奮闘していたものの、ビハインドの状況になったこともあり、事実上の“捨て駒”のような起用法だった。

▽長友の起用法 ２４年にカタールＷ杯以来となる代表復帰を果たした長友だが、出場機会はなかなか訪れず、公式戦ではベンチから外れることがほとんど。国内組のみ選出のＥ―１選手権を除くと、２５年９月の米国戦まで出番なしが続いた。

▽守田の選外 主力の守田英正は予選突破に大きく貢献し、２大会連続の選出が有力視されていたが、けがによる招集外が続いたことで序列が低下。クラブでの欧州ＣＬでの活躍などから代表復帰を求める声も多かったが、Ｗ杯は選外となった。