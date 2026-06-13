＜サッカー観戦に15万！？＞私の結論「いない方がマシ！」戦力外通告をされた夫は…【第4話まんが】
私はサキコです。夫のタカシ、小学生の息子シュンと3人で暮らしています。サッカー観戦のために15万円かかるというタカシ。自分の浪費を棚に上げ、私に向かって「食費を削れ」とか「もっと努力しろ」とか怒鳴ってきます。しまいには「俺より稼いでから言え」と逆上してきました。そして親族の集まりでも、タカシは私に向かって怒鳴り散らしたのです。親族一同の目の前でみっともない姿をさらしたタカシ。私はその瞬間、決意を固めました。
私は離婚届を突きつけ、淡々と結論だけを述べました。私たち夫婦の関係はもうとっくに壊れていたのです。サッカー観戦の15万円が理由じゃありません。タカシはオロオロしていますが、私はその姿を冷めた目で見つめるだけでした。
その後、私はシュンを連れて家を出ました。理不尽に怒鳴られてきた記憶は、決して消えることはないのです。タカシは「考え直してくれ」とすがってきましたが、私の決意が固いとわかると最終的にはしぶしぶ離婚を受け入れました。
私は離婚届を突きつけ、もうレッドカードが出ていることを告げて試合終了を伝えました。浪費するタカシに限界まで節約を迫られ、理不尽な怒鳴り声に耐えてきた日々。それももう終わりです。
私はシュンと2人で家を出て、新しい生活を始めました。私たちを脅かす存在がいなくなり、今は清々しいほどスッキリしています。これでシュンにも大好きなサッカーを気兼ねなく楽しませてあげられることでしょう。今後はシュンと一緒に、最高のチームを築いていくつもりです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
私は離婚届を突きつけ、淡々と結論だけを述べました。私たち夫婦の関係はもうとっくに壊れていたのです。サッカー観戦の15万円が理由じゃありません。タカシはオロオロしていますが、私はその姿を冷めた目で見つめるだけでした。
その後、私はシュンを連れて家を出ました。理不尽に怒鳴られてきた記憶は、決して消えることはないのです。タカシは「考え直してくれ」とすがってきましたが、私の決意が固いとわかると最終的にはしぶしぶ離婚を受け入れました。
私は離婚届を突きつけ、もうレッドカードが出ていることを告げて試合終了を伝えました。浪費するタカシに限界まで節約を迫られ、理不尽な怒鳴り声に耐えてきた日々。それももう終わりです。
私はシュンと2人で家を出て、新しい生活を始めました。私たちを脅かす存在がいなくなり、今は清々しいほどスッキリしています。これでシュンにも大好きなサッカーを気兼ねなく楽しませてあげられることでしょう。今後はシュンと一緒に、最高のチームを築いていくつもりです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子