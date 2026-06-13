【義母を捨てる】義祖母の介護問題勃発「積年の恨みアリ！」でドロ沼は必至？＜第1話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第1話 義母、介護を拒否
【編集部コメント】
「義祖母の介護は、どんなに仲が悪くたっておそらく義母がやってくれるだろう」と考えていた主人公のリカさん。まさか孫世代である夫や自分にその役割がまわってくるなんて、きっと想定外だったことでしょう。「義母は義祖母にそれほどツラい目に遭わされてきたんだ」と考えると、少しばかり可哀想な気もしますが……それにしたって介護拒否、孫世代にやらせるのはあまりにもひどすぎるような気がしますね。「納得できない」と言っていますが、納得できるときはくるのでしょうか。どうなるのか気になるところです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
「義祖母の介護は、どんなに仲が悪くたっておそらく義母がやってくれるだろう」と考えていた主人公のリカさん。まさか孫世代である夫や自分にその役割がまわってくるなんて、きっと想定外だったことでしょう。「義母は義祖母にそれほどツラい目に遭わされてきたんだ」と考えると、少しばかり可哀想な気もしますが……それにしたって介護拒否、孫世代にやらせるのはあまりにもひどすぎるような気がしますね。「納得できない」と言っていますが、納得できるときはくるのでしょうか。どうなるのか気になるところです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙