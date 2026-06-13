６月１３日の阪神１２Ｒ・３歳上１勝クラス（芝１２００メートル＝１４頭立て）は、岩田望来騎手が乗った単勝１１番人気の伏兵、ハルオーブ（牡６歳、美浦・武井亮厩舎、父ディーマジェスティ）が直線で大外から豪快に差し切り、うれしいＪＲＡ初勝利を挙げた。１馬身差の２着に１３番人気のスピリットライズ（高杉吏麒騎手）が入り、さらに首差の３着に４番人気のヴァージル（ミルコ・デムーロ騎手）が続いた。勝ちタイムは１分８秒３（良）。馬連で９万５００円、３連単では２７５万円を超える波乱となった。

勝ったハルオーブは、ＳＮＳ上で「はるお」の愛称で人気がある一頭。２２年７月にデビューし、２３年９月までのＪＲＡ在籍時は２着が７回、３着が３回と惜しい競馬が続いていたが、勝つことはできず。その後は、門別、園田、笠松、岩手と地方と転々としながら中央復帰の条件を満たし、２５年５月に戻ってきた。

岩田望騎手は「１２００メートルがいい方に出たと思います。ゲートもうまく出てくれて、外枠から中に入れて、前にいい目標がいました。追い出してから、ジリジリですがエンジンがかかっていい形で、レースを終えることができました。また１２００メートルなら、やってくれると思います」とうれしそうだった。

レース後は、前走で手綱を執っていた酒井学騎手も祝福。ウィナーズサークルでは、泣き崩れるファンの姿もあり、「はるお、おめでとう！」と盛り上がりを見せた。はるおの今後から、目が離せない。