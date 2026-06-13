＜息子、ヌンチャクにハマる＞反抗期？でもまだまだ可愛い小6男子。無邪気な姿に安心【第1話まんが】
私はアカリ（42）。中学生の頃から付き合ってきた夫トオルと、高校1年生の長女ユキ、小学6年生の長男ナギと、4人で暮らしています。ナギは小さい頃から素直な子なのですが、少し単純すぎるくらいの性格をしています。考えていることがわかりやすいので親としては助かりますし、そんな素直さがとても可愛らしかったのですが……小学6年生になってから、少しずつ反抗期の兆しを感じています。
単純なところは変わらないものの、ナギはどうやら反抗期に入りはじめているようです。最近そっけない態度が増えてきました。なんだかんだ外食にはついてきてくれるのですが、買い物などは欲しいものがない限り断られることもしばしば。自分の部屋にこもることも多くなり、親として少し寂しく感じています。
そんなある日のこと。男友だち数人と遊ぶため、朝早くから準備万端のナギ。公園へ行き、近くのフードコートでお昼を食べるらしく、お小遣いを持って出かけていきました。
夕方、ご機嫌で帰ってきたナギは、よほど楽しかったのか、反抗期など忘れて嬉しそうに私に話しかけてきました。
最近「反抗期かな？」と感じられるようになってきた息子のナギ。
ある日、ヌンチャクを買ってきてご機嫌な様子。
私は「人に向けないこと」「外へ持ち出さないこと」だけは約束し、ヌンチャクに喜ぶナギの姿をしばらくのあいだ見守ることにしました。
反抗期に入りつつあるナギですが、無邪気に買ったことを報告してくれたり、やってみた技を得意げに披露してくれたりするところなんかを見ていると、「やっぱりまだまだ子どもだな」となんだか安心します。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
単純なところは変わらないものの、ナギはどうやら反抗期に入りはじめているようです。最近そっけない態度が増えてきました。なんだかんだ外食にはついてきてくれるのですが、買い物などは欲しいものがない限り断られることもしばしば。自分の部屋にこもることも多くなり、親として少し寂しく感じています。
そんなある日のこと。男友だち数人と遊ぶため、朝早くから準備万端のナギ。公園へ行き、近くのフードコートでお昼を食べるらしく、お小遣いを持って出かけていきました。
夕方、ご機嫌で帰ってきたナギは、よほど楽しかったのか、反抗期など忘れて嬉しそうに私に話しかけてきました。
最近「反抗期かな？」と感じられるようになってきた息子のナギ。
ある日、ヌンチャクを買ってきてご機嫌な様子。
私は「人に向けないこと」「外へ持ち出さないこと」だけは約束し、ヌンチャクに喜ぶナギの姿をしばらくのあいだ見守ることにしました。
反抗期に入りつつあるナギですが、無邪気に買ったことを報告してくれたり、やってみた技を得意げに披露してくれたりするところなんかを見ていると、「やっぱりまだまだ子どもだな」となんだか安心します。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙