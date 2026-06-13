AmazonにてLefantのロボット掃除機「M213S」が特別価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。

本商品は、3-in-1に対応した吸引・水拭き両用モデルのロボット掃除機。ゴミやホコリをパワフルに吸い取る「吸引掃除」と、床の汚れや皮脂をしっかり拭き取る「水拭き掃除」を同時に行なえるハイブリッドタイプ。さらに、壁際や家具の隙間など、届きにくい場所のホコリやゴミをキャッチするサイドブラシと水拭き用モップも付属する。

弓形清掃・ランダム清掃・スポット清掃・沿辺清掃・予約清掃・手動操作の計6種類のモードを搭載しており、用途によって選択できる。カーペット自動増圧や、ブラシレス真空吸込み口、死角レス清掃、水拭きワイパー対応など、様々な便利機能も搭載されている。また、500mlの大容量集塵盒により、ゴミを頻繁に捨てる手間を省き、ワンタッチで簡単に空にすることができる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。