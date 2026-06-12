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YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「衝撃の再現度の二郎アレンジ #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」と題した動画を公開しました。カップうどんの定番「日清のどん兵衛 きつねうどん」にひと手間加えるだけで、ガッツリ系の「二郎系ラーメン」風に早変わりするアレンジレシピ「どん二郎」を紹介し、その衝撃的な再現度に驚く姿が収められています。



動画では、サカモトが「『どん二郎』ということで」とアレンジレシピの調理を開始します。作り方は非常にシンプルで、通常通りどん兵衛を作る過程で牛脂をひとつ追加し、お湯を注ぐだけ。完成したどん兵衛の上に、たっぷりの刻みニンニクと茹でたもやしをトッピングすれば完成です。



早速実食した氏原は、一口すするなり「あっすげぇ二郎だ！美味い！」と目を丸くして大絶賛。「二郎二郎！これ美味いわ」と箸が止まらない様子を見せます。サカモトも「なのにお出汁がほのかに残ってる感じ」と、どん兵衛本来の和風だしの旨味が活きている点を評価しました。



さらにサカモトは「二郎系ラーメンの背脂の甘さってあるじゃん？あれがお揚げの甘さからちょっと出てて、その甘さに変化しててより二郎に近づく」と、きつねうどんならではの甘いお揚げが、二郎特有の背脂の甘みを見事に再現していると分析。氏原の「これもうリピートと言ってもいいんじゃないの？」という問いかけに、サカモトも「まぁそれ級だね」と頷き、星4.5の高評価をつけました。



スーパーやコンビニで手に入る身近な食材だけで、手軽にガッツリ系の味が楽しめる「どん二郎」。ジャンクな味わいを求めている日は、ぜひこの衝撃のアレンジを試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・日清のどん兵衛 きつねうどん 1個

・牛脂 1個

・刻みニンニク 適量

・茹でたもやし 適量

・お湯 適量



［作り方］

1. どん兵衛のフタを開け、粉末スープを入れる。

2. 牛脂を1つ入れ、お湯を注いで通常通りどん兵衛を作る。

3. 時間が経ったらフタを開け、よく混ぜる。

4. 刻みニンニクと、茹でたもやしをたっぷりと乗せたら完成。