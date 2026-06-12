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工場転職で後悔しないために知っておきたい、期間工を辞めた理由TOP7を1,000人の本音から暴露

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工場転職のプロであるケンシロウ氏が、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」にて「【期間工】やめた理由ランキングTOP7｜1,000人のリアルな本音を暴露」と題した動画を公開した。動画では、数千人の面接を担当してきた同氏が、工場や期間工を退職するリアルな理由をランキング形式で解説している。



ケンシロウ氏はまず、事前に退職理由を把握しておくことで「自分自身だったら辞めるか辞めないかという判断ができ、メンタルが壊れる状況を防げる」とその意義を説明する。ランキングでは、7位に「人間関係・職場の雰囲気が合わない」、6位に「寮生活が窮屈だった」、5位に「夜勤・交代勤務がしんどい」、4位に「単純作業の繰り返しに耐えられない」、3位に「給料・稼ぎが期待と違った」、2位に「仕事内容や配属先をミスした」が挙げられた。



詳細な解説において興味深いのは、それぞれの理由に対する具体的な対策と適性の提示である。例えば、単純作業については「同じことを繰り返すのが得意な人は世の中に結構いる」とする一方、色々なことを変えたくなるタイプには「窮屈に感じてしまう」と指摘。給与面では「求人票の表面的な年収じゃ判断できない」とし、食事補助や寮費無料、水道光熱費の有無が手残りに直結すると述べた。また、配属先を選べない「配属ガチャ」のリスクについても言及し、事前の情報収集の重要性を説いている。



そして、第1位は「なんとなく辞めた」という意外な結果であった。ケンシロウ氏は「目的もなく就職してしまったのが原因」と分析し、工場勤務は比較的受かりやすい業界だからこそ、明確な目標を持つことが継続の鍵だと結論付ける。「夢の一つや二つ、決めたことの一つや二つでも達成している実感を得てほしい」と語り、働く上での目的意識の重要性を読者に強く訴えかける内容となっている。