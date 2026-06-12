ゴルフ場で二度見確定！ トヨタの巨大怪獣「タンドラ」は最強のゴルファーズカーになるか？
世界のお騒がせ、トランプ大統領の指示によって、クルマの関税などが問題になったのは記憶に新しい。さらに毎度ながらの「アメリカからもっとクルマを買え」とも。それを受けてトヨタが動いた！ 超個性的なクルマが日本上陸。果たしてゴルファーズカーとして使えるのか?
【写真】これが1200万円の快適空間！ タンドラの豪華レザーシート
■並行輸入で人気のクルマがトヨタのディーラーで買える！トランプ大統領の思いつき政策、いわゆるトランプ関税のインパクトはすごかった。詳しくは紹介しないが、要はアメリカファースト。クルマに関してはアメリカからもっと買えということになった。と言われても、アメ車はそれほど売れないわけで、代わりとしてか、トヨタがアメリカ生産のモデルを日本に導入することとなった。 その先陣を切ったのが、ピックアップのタンドラと、以前は日本で売っていたカムリとハイランダー（旧日本名：クルーガー）の3台だ。カムリはプリウスのセダン版であり、ハイランダーはアメリカンSUVというよりも大きめの一般的なSUVと言ったところ。 そしてタンドラだ。ピックアップ好きには人気で、並行輸入もされているのでたまに日本の道路上でも見かけることがあって、第一印象は「とにかくデカい」ということに尽きる。全長は約6m、横幅は約2mと巨大で、乗用車というよりもトラック。開拓者魂なのか、アメリカ人はこの手のピックアップが大好きで、アメリカってすごいなとただため息が出るばかり。ちなみに以前、スペースシャトルを引っ張って話題になったのもタンドラだ。 そもそもクルマというのは単なる移動のためにあるのではなく、自分自身の価値観や地位、センスを反映されるもの。他人と違ったものに乗りたいと思ったりもする。そのため、高いクルマを買ったり、高くなくても個性的なカラーやオプションを付けたりするわけで、ゴルフ場のエントランスや駐車場での見られ方が気になるのは、皆さんも経験があるのではないだろうか。 そういう視点で見てみると、タンドラは唯一無二だ。巨大ゆえ存在感はハンパないし、広い荷台はゴルフバッグが何本積めるかわからないほど。荷台にバックなどをポイと気軽に積んで、アメリカ生まれらしく、力強さマックスの走りを活かして高速道路をまったりと移動するのは気分もいい。着いたらエントランスでの注目度も高かろう。荷台にそのまま積むのが抵抗あるなら、車内に入れておけばいい。こちらも広大で、楽々積める。 トヨタ車とはいえ、アメ車そのものなのだが、最低限の手間で日本に輸入されることになったため、注意したいポイントがいくつかあって、面白かったりする。まずナビやラジオなどはアメリカ仕様のままなので使用不可（スマホ経由は作動）で、モニターに出るのは英語。エアコンの外気温は日本の摂氏ではなくて、華氏（°F）。さらに塗装が薄いし、磨いた跡がそのまま、といった注意もある。まさにワイルドなアメ車感全開だ。 もちろん日本での取り回しはかなり気を使うし、路地や狭い駐車場は無理。そもそも自宅でも止められる人は限られるだろう。逆を返せばそれだけに唯一無二感は増すし、タンドラほど他人と違うクルマに乗りたいという気持ちを満たしてくれるクルマはないだろう。ただし、おネダンは1200万円するが……。
TOYOTA TUNDRA 1794 Edition◆全長_全幅_全高：5930×2030×1980mm ◆車両重量：2600kg ◆エンジン形式：V6DOHCツインターボ ◆総排気量：3445cc ◆最高出力：290kW（394ps）/5200rpm ◆最大トルク：649N・m（66.1kg-m）/2400-3600rpm ◆ミッション：10AT ◆WLTCモード燃費：?km/? ◆定員：5人 ◆価格：1200万円※東京都内先行発売。2026年夏以降、全国順次発売予定
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