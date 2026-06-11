「掃除用品は少なくて大丈夫でした」と話すのはミニマリストを目指しているESSEベストフレンズ101メンバーのおがわりさん。以前は苦手な掃除を克服するために様々な道具や洗剤を試してみたものの、結局使わず、ホコリをかぶった掃除用品の掃除をすることに。その結果を踏まえて実感した、、なくても問題なかったという掃除用品について教えてくれました。

1：衛生面がストレスだったトイレブラシ

トイレ掃除はブラシでゴシゴシこするのがいちばんいいと思っていました。ところが掃除中の水はねや使用後の手入れなど衛生的に気になることが多く、ブラシを使うのが嫌になり、トイレ掃除をサボりがちでした。

様々な方法を試してみて、私に合っていたのは、タブレット洗剤を使ったほったらかし掃除と、トイレットペーパーを使ったふき掃除の併用でした。

使い捨てのビニール手袋を着用すれば、便器のフチ裏や深めのところまでふき掃除でなんとかなります。この方法なら、トイレ掃除に使用したものが一切残らないので、空間も気持ちもすっきり。

トイレの片隅でホコリをかぶっていたトイレブラシは手放しましたが、なくても困りませんでした。ブラシがあった場所の床掃除もしやすくなり、むしろ快適です。

2：交換が面倒＆もったいない使い捨てシートのワイパー

ホコリ取りやふき掃除を手軽にしたいと思って購入した、使い捨てシートのフローリングワイパーとハンディワイパー。気づけば、あまり使わないまま部屋の片隅でホコリをかぶっていました。というのも、シートの交換が面倒なうえ、"新品のシートを掃除で汚して捨てる”というのが、もったいないと感じたのです。

現在、高いところや狭い隙間まで、掃除機を駆使して、ホコリを吸引しています。また、掃除機が使えない場所のホコリ取りやふき掃除には、使い古したタオルやTシャツを再利用したウエスを使用。躊躇（ちゅうちょ）なく使い捨てできるウエスを使った掃除は私に合っていて、気づいたときにサッと掃除をするようになりました。

使い古したタオルやTシャツの捨て活もすすんで一石二鳥です。

3：使いこなせない・使いきれない掃除用洗剤

掃除がラクになると思い、様々な種類の掃除用洗剤も集めました。ところが、そのすべてを使いこなすほど掃除をしないので、なかなか使いきれず、容器はホコリだらけ。なんとか使いきったあとは、なるべく新しいものを買いたさないことにしました。

まず浴槽とシンクは水だけで汚れが落ちるタイプのスポンジを取り入れて、洗剤をやめました。すると洗剤をかける・流すという手間が減り、むしろ掃除がラクに。

また、フローリングと窓も、私には水ぶきでじゅうぶんだったので、洗剤をやめることにしました。

アルコール除菌スプレーとアルカリ電解水の2つの洗剤は継続することにしましたが、いつでもやめられるように小さめサイズのSeriaのものに変更しました。掃除にかかる費用が少なくなったこともよかったです。