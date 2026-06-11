【figma サモトラケのニケ】 2027年4月 再販予定 価格：8,800円

フリーイングは、アクションフィギュア「figma サモトラケのニケ」を2027年4月に再販する。価格は8,800円。

本製品は、だれもが知っている芸術作品がfigmaになって動き出す「テーブル美術館」シリーズより、第十弾としてサモトラケ島で発掘されたギリシャ彫刻の傑作「ニケ」を、アクションフィギュア「figma」で商品化したもの。2020年12月に発売、2023年6月に再販された商品の再販品となる。

特徴的な羽の可動はもちろん、複雑に分割された脚部の動きも見どころで、専用の胸部パーツに差し替えることで、別売りの「figmaミロのヴィーナス」の頭部と腕部を組み合わせることができる。

スムーズ且つキチッと決まるfigmaオリジナル関節パーツで、さまざまなアクションポーズをとらせることができるほか、胸部パーツを差し替えることで、別売りの「figmaミロのヴィーナス」など、ほかのfigma商品の頭部や腕部を組み合わせることができる。

また、さまざまなシーンを可能にする可動支柱付きのfigma専用台座が同梱している。

「figma サモトラケのニケ」

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高 約155mm 素材：ABS、PVC