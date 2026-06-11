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YouTubeチャンネル「産業医ストレスチェックラボ【ミーデン株式会社】」が、「ストレスチェックは23項目、57項目、80項目、120項目どれを使えば良いのか？」と題した動画を公開した。動画では産業医が、人事・経営の実務目線からストレスチェック調査票の違いを概説。現在の主流である「57項目版」から「80項目版」へ切り替える運用が有効であると提示している。



動画の序盤では、法令上は項目数が指定されておらず、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域をカバーしていれば問題ないと説明。しかし、労働基準監督署への報告書作成には「57項目版が事実上の最低ラインになっている」と指摘する。



続いて、厚生労働省が示す4種類の調査票について言及。50人未満の事業場向けの「23項目版」は、回答時間が最短で負担が少ない反面、ストレス背景の深掘りができず、労基署への報告時に情報不足となるリスクがある。一方、研究・高度分析向けの「120項目版」は心理的安全性まで測定できるが、回答に20～30分を要するため、一般的な企業ではほぼ使われないという。



さらに、多くの企業が採用で迷う「57項目版」と「80項目版」について深く掘り下げている。義務対応の基本形である57項目版は、同業他社との比較が容易である反面、近年重視されるハラスメントの実態やワークエンゲージメントの測定ができない。対して、23項目を追加した80項目版は、上司のマネジメントやエンゲージメントなどの組織課題を可視化でき、健康経営優良法人の認定申請にも活用できる利点があると語られた。



どちらを選ぶか迷った場合の結論として、「まず、57項目版で制度を定着させ、産業保健の体制が整ったところで、80項目版に切り替えるステップアップ型のアプローチ」を推奨している。さらに、2028年からは50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化されることに触れ、早期に準備を進めることの重要性を説いて動画を締めくくった。