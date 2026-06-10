◇MLB ホワイトソックス6-5ブレーブス(10日、レート・フィールド)

ホワイトソックスは西田陸浮選手のマイナー降格を発表。代わってメジャー昇格を果たしたモンゴメリ選手が、いきなりサヨナラ本塁打を放ち、鮮烈なデビューを飾りました。

2023年MLBドラフト11巡目指名でホワイトソックスに入団した西田選手は、日本時間26日にメジャー昇格後、即「9番・ライト」で出場。同じく日本人野手の村上宗隆選手とともにスタメンに名を連ねました。その後、29試合に出場し7安打2打点、打率.241をマーク。レギュラー定着を狙いましたが、この日3A降格が発表されました。

代わってロースター入りしたのが、23歳の外野手ブレーデン・モンゴメリ選手です。昇格した日本時間10日のブレーブス戦に「6番・ライト」で出場すると、4回0アウト1、2塁で迎えた第2打席でメジャー初ヒット、初打点をマークします。

さらに、1点ビハインドの延長10回、2アウト3塁の場面で、イグレシアス投手が投じたチェンジアップを捉えると、ライナー性の打球がレフトスタンドへ一直線。劇的サヨナラホームランの衝撃メジャーデビューとなりました。