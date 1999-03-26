村上宗隆が60日ぶりの21号逆転2ランで大谷の日本人記録に王手

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 村上宗隆がホワイトソックスの本拠地アストロズ戦に先発出場した
  • 復帰後12戦目で初本塁打となる21号逆転2ランを放ち60日ぶりのアーチ
  • 日本人1年目最多22本塁打の記録に王手をかけ30本塁打も視界に入る
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