◇MLB ホワイトソックスーアストロズ(日本時間27日、レート・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手の初のボブルヘッドデーが27日に行われます。ファン1万5000人に配られる村上選手のボブルヘッド人形は開幕戦で放った痛快なホームランシーンです。このボブルヘッドデーは村上選手と深い関係のある会社が協賛しています。それは「TOTO WASHLET」。村上選手はホワイトソックスに入団する際に、トイレに温水洗浄便座の設置を提