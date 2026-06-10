この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「【発達発育】今すぐやめて！子どもの未来を奪う親のNG習慣」と題した動画を公開した。動画では、親が良かれと思ってやってしまいがちな3つのNG行動について解説している。



まい先生は「もう一度子育てするなら絶対にやらない事」として、「きざまない」「一人で食べさせない」「バンボに座らせない」の3点を挙げた。



まず「きざまない」について、離乳食を細かくきざんで混ぜ合わせる行為の危険性を指摘した。「ちっちゃくしちゃうと味が分かんない」と述べ、素材本来の味が伝わらず、口の中に不快感だけが残る可能性があると説明する。まい先生自身も、幼少期に細かくきざまれた玉ねぎを食べて嫌いになったが、大人になって丸ごとの玉ねぎを味わい、本来の甘さを知ったエピソードを披露。素材の味を教える前にきざんで隠してしまうと、将来的な好き嫌いに繋がると警鐘を鳴らした。



次に「一人で食べさせない」点について、誰かが美味しそうに食べる姿を見る「場の共有」の重要性を強調した。他人が美味しそうに食べていると興味を持ち、自分も食べたくなる「つられ行動」が起こるという。実際、普段白米を食べないまい先生の子どもが、スタッフが美味しそうに食べる姿につられて注文するようになった実例を紹介した。



最後に「バンボに座らせない」という点に言及する。親にとっては子どもが動かず安全で食べさせやすいベビーチェアだが、お尻が後ろに沈み込んでお腹を圧迫する姿勢になると解説した。さらに、床や太ももで体を支えられないため腹圧が効かず、「誤嚥しそうになる」とリスクを指摘。「ご飯食べさせる時にバンボは絶対やめてね」と注意を促した。



親が便利で良かれと思って行う習慣が、実は子どもの発育や食への興味を妨げる可能性がある。素材の味を知り、共に食卓を囲み、正しい姿勢で食事をすることの大切さに気付かされる動画となっている。