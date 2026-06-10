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「意外と知らない」子どもの成長痛の正体。見逃してはいけない危険なサインとは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが「【病的の見分け方】成長痛？それとも…痛がる子どもの観察ポイント（お手紙シリーズ）」を公開した。動画では、子育て中の母親から寄せられた悩みを基に、子どもの「成長痛」のメカニズムや、病的な痛みとの見分け方について解説している。



動画内で紹介されたのは、4歳の娘が夕方から夜にかけて足を痛がり、泣くことがあるという母親からの相談である。よく遊んだ日の夜、寝入ってから2～3時間後に始まり、さすると落ち着いて再び眠りにつくという。さらに下の子が生まれたことで、情緒面での葛藤も見られるとのことだった。



HISAKOさんはこの症状について、「経験上おそらく成長痛で間違いないのかなという気がしています」と結論付ける。多くの人が「骨が伸びる痛み」と誤解しがちだが、実は日中の活発な運動によって酷使された筋肉や腱、骨膜などが引き起こす「筋肉疲労」が原因だと説明した。成長痛の具体的な特徴として、「夕方から夜に現れる」「よく動いた日に現れる」「すねやふくらはぎ、膝周りが痛くなる」「朝にはケロッとしている」といったポイントを提示。また、下の子が生まれたことによる「お姉ちゃんしなきゃ」という日中の心の緊張が、夜に緩んだ瞬間に不快感として現れやすくなる可能性にも言及している。



一方で、朝になっても痛みが続く場合や、腫れ、赤み、熱を持っている場合は、成長痛ではなく別の疾患の可能性があるため受診を勧めた。夜中にパニックになって泣き叫ぶ「夜驚症」は脳の覚醒トラブルであり、成長痛とは異なると注意を促している。



対処法として、痛がる部分をさすってあげることや、ぬるめのお風呂でゆったり温めてあげることを推奨。「冷やすよりは温めてあげると痛みは軽減しやすい」とアドバイスを送った。成長痛は一時的な症状であるため、子どもの成長の証として優しく寄り添うことの大切さを伝え、動画を締めくくった。