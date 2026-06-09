47Ç¯Á°¤ËÉã¿Æ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿ÂæÏÑ¿Í¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡¡¹âÍº»Ô¤¬ÆüËÜ¿Í½÷À¤ò¼ê½õ¤±
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡Ë¡Ö1979Ç¯3·î¡¢¼¯»ùÅç¸©²°µ×ÅçÄ®°ÂË¼¹Á¤ÇÉã¿Æ¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÂæÏÑµùÁ¥¤Î¾èÁÈ°÷¤ÎÃËÀ¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡×¡£ÆîÉô¡¦¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ³¤ÍÎ¶É¤¬¡¢¤¢¤ëÆüËÜ¿Í½÷À¤Î´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢Æ±¶É¤Î¿ÔÎÏ¤ÇÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÁÐÊý¤ÎÌÌ²ñ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ÎÉã¿Æ¤ÏÅö»þ°ÂË¼¹Á¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¸Î¾ã¤Î¤¿¤áÆ±¹Á¤ËÆþ¹Á¤·¤¿¡Ö½ÕÊ¡ºâ¹æ¡×¤Î¾èÁÈ°÷¤ÎÃËÀ¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÊÌ¤ìºÝ¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤È½»½ê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å½»½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Éã¿Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¡£À¸Á°¤Ë¤Ï°ìÅÙÂæÏÑ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯½Õ¡¢½÷À¤«¤éÃËÀÃµ¤·¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¼ê»æ¤¬Æ±¶É¤ËÆÏ¤¡¢ÀÐ·ÄË¶ÉÄ¹¤Ï¡¢½÷À¤ÎÉã¿Æ¤¬Êú¤Â³¤±¤¿ÂæÏÑ¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ÁÜº÷¤ò·èÄê¡£¸ÍÀÒ¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤¹¤ëµ¡´Ø¤äÃÏ¸µ¤ÎÎ¤Ä¹¡ÊÄ®Æâ²ñÄ¹¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤òÃµ¤·½Ð¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤â¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤È¤½¤Î¿ÆÂ²¡¢ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤È¤Î´Ö¤ÇÌÌ²ñ¤¬¼Â¸½¤·¡¢½÷À¤ÎÄ¹Ç¯¤Î´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤ë»þ¤Ë³«¤«¤ì¤¿Á÷ÊÌ²ñ¤ÇÏ¿²»¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥×¤Î²»À¼¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
ÀÐ¶ÉÄ¹¤Ï¡¢³¤¤ÏÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¹âÍº¤ÎÊñÍÆÎÏ¤È²¹¤«¤ß¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¹ÁÏÑÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¤È¶¯Ä´¡£º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë47Ç¯¤Î»þ¤ò³Ö¤Æ¤¿¿ÍÃµ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂæÆüÌ±´Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¿¼¤¤Í§¾ð¤Î¾Ú¤·¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ÎÉã¿Æ¤ÏÅö»þ°ÂË¼¹Á¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¸Î¾ã¤Î¤¿¤áÆ±¹Á¤ËÆþ¹Á¤·¤¿¡Ö½ÕÊ¡ºâ¹æ¡×¤Î¾èÁÈ°÷¤ÎÃËÀ¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÊÌ¤ìºÝ¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤È½»½ê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å½»½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£Ç¯½Õ¡¢½÷À¤«¤éÃËÀÃµ¤·¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¼ê»æ¤¬Æ±¶É¤ËÆÏ¤¡¢ÀÐ·ÄË¶ÉÄ¹¤Ï¡¢½÷À¤ÎÉã¿Æ¤¬Êú¤Â³¤±¤¿ÂæÏÑ¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ÁÜº÷¤ò·èÄê¡£¸ÍÀÒ¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤¹¤ëµ¡´Ø¤äÃÏ¸µ¤ÎÎ¤Ä¹¡ÊÄ®Æâ²ñÄ¹¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤òÃµ¤·½Ð¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤â¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤È¤½¤Î¿ÆÂ²¡¢ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤È¤Î´Ö¤ÇÌÌ²ñ¤¬¼Â¸½¤·¡¢½÷À¤ÎÄ¹Ç¯¤Î´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤ë»þ¤Ë³«¤«¤ì¤¿Á÷ÊÌ²ñ¤ÇÏ¿²»¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥×¤Î²»À¼¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
ÀÐ¶ÉÄ¹¤Ï¡¢³¤¤ÏÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¹âÍº¤ÎÊñÍÆÎÏ¤È²¹¤«¤ß¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¹ÁÏÑÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¤È¶¯Ä´¡£º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë47Ç¯¤Î»þ¤ò³Ö¤Æ¤¿¿ÍÃµ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂæÆüÌ±´Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¿¼¤¤Í§¾ð¤Î¾Ú¤·¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë