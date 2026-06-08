大阪・梅田の商業施設「ＫＩＴＴＥ大阪」3Fに、「ちいかわベーカリー OSAKA」の常設店舗がグランドオープン！

東京でも大人気のフェイス型のパンや食パン、作中に登場する「郎」のラーメンをイメージしたどんぶりに入った郎パンなど人気のメニューが登場します☆

ＫＩＴＴＥ大阪「ちいかわベーカリー OSAKA」

グランドオープン日：2026年6月26日（金）

所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-2-2 JPタワー大阪 ＫＩＴＴＥ 大阪 3F

営業時間：11:00〜20:00

年間休日：不定休（営業時間の確認などは、カフェ公式サイトを確認ください。）

延べ面積（総面積）：46坪（152平方メートル）

予約方法：WEB限定事前予約 (1,000円(税込)分お買物券付き) 6月17日（水）17:00より受付開始

イラストレーター・ナガノ氏が手掛ける作品「ちいかわ」

ちょっぴり泣き虫だけど優しい性格の「ちいかわ」と、友だちの「ハチワレ」や「うさぎ」などの個性豊かなキャラクターたちの楽しくて、ちょっぴり切ない日々の物語は、幅広いファン層に愛され支持されています。

2024年10月、東京、原宿・表参道にオープンした「ちいかわベーカリー」は、オープン以来、原宿・表参道のランドマークとして多くの方々に愛され、連日多くの方々が来店する人気店です。

今回「ちいかわベーカリー」の大阪初出店が決定！

店舗内では「ちいかわ」たちがゲストをお出迎えします。

「ちいかわベーカリー」のパンは、2026年にフランス・ユーロパンで開催されたパン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026」の飾りパン部門に日本代表選手として出場された、合同会社 HIJ ライブラリ代表でベーカリーのオーナーシェフ澤田淳一氏指導のもと作り上げているのも特徴。

メニューは、カスタード、チョコレート、キャラメルクリームがつまった東京でも大人気のフェイス型のパンや食パン、作中に登場する「郎」のラーメンをイメージしたどんぶりに入った郎パン、くりまんじゅうパン、くまさんポシェットパン、さすまたスティックパイ、討伐棒チーズパン、報酬袋焼き、ラスク、フィナンシェなど、菓子パン、惣菜パン、スイーツ系など人気のラインナップが登場します。

また、大阪初出店を記念した大阪限定の「ちいかわたこせんバーガー」、Tシャツが販売されるほか、購入特典なども実施される予定です☆

また「ちいかわベーカリー OSAKA POP UP SHOP」も期間限定でオープンします。

※「ちいかわベーカリー OSAKA POP UP SHOP」は事前予約不要です

【大阪限定】ちいかわたこせんバーガー

価格：670円(税込)

「ちいかわベーカリー OSAKA」限定メニューとして「ちいかわたこせんバーガー」が登場。

大きなたこ焼きをバンズに挟んだ、ボリューム満点のメニューです。

ちいかわパン

こんがり焼けた「ちいかわ」のお顔をデザインした「ちいかわパン」

「ちいかわ」のお顔にはカスタードクリームがつまっています。

ハチワレパン

ほんのりピンク色に染まったほっぺもかわいい「ハチワレパン」

「ハチワレパン」にはチョコレートクリームがつまっています。

うさぎパン

長い耳も立体的に表現された「うさぎパン」

キャラメルクリームがつまった、フォトジェニックなメニューです。

ちいかわ食パン

ほんのりとした甘さが口いっぱいに広がる「ちいかわ食パン」

パンの中にはちみつが練りこまれています。

ハチワレ食パン

チョコが練りこまれた「ハチワレ食パン」

食パンが入った専用ボックスもかわいい☆

うさぎ食パン

チーズが練りこまれた「うさぎ食パン」

ほんのりと感じられる塩味がアクセントになっています。

郎パン

『ちいかわ』に登場する「郎」で提供されるラーメンをイメージした「郎パン」

「郎」と「シーサー」のマークがプリントされてた、スーベニアどんぶり付きです。

くりまんじゅうパン

栗あんのつまった「くりまんじゅうパン」

食べ応えのある食感がポイントです。

くまさんポシェットパン

ピンク色のルックスがかわいい「くまさんポシェットパン」

フランボワーズソースがはいったメロンパン風ポシェットパンです。

「ちいかわ」デザインのパッケージに入った「さすまたスティックパイ（ちいかわ）」

シュガーに包まれた「ちいかわ」の甘いさすまたスティックパイです。

さすまたスティックパイ（ハチワレ）

「ハチワレ」が持つさすまたをイメージしたスティックパイ。

さすまたを構えながらお口を開く「ハチワレ」のパッケージに入っています。

討伐棒チーズパン

「うさぎ」のパッケージに入った「討伐棒チーズパン」

パンの中にはチーズが入っています。

報酬袋焼き

中にあんバター（報酬）が入ってる「報酬袋焼き」

ハンドタッチ風にデザインされた”報酬”の文字にも注目です。

くりまんじゅうのおつまみカリカリラスク

食べたら思わず”ハァ〜ッ…”と言いたくなる「くりまんじゅうのおつまみカリカリラスク」

ニンニクカラメなガーリック味のラスクです。

「ちいかわ」のお顔をパッケージにプリントした「ちいかわラスク（バターシュガー）」

バターの香ばしさと甘みが絶妙なバターシュガー味のラスクです。

「ちいかわ」たちのお顔をプリントした「ちいかわラスク（パンケーキ風メイプルシナモン）」

ナッツを使用したメイプルシナモン味のラスクです。

「ちいかわラスク（うまカレー（鬼））」は、ピリ辛がクセになるカレー味のラスク。

パッケージには「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のかわいいアートが使用されています。

フィナンシェなトリオ

ちいかわ・ハチワレ・うさぎのお顔をかたどった「フィナンシェなトリオ」

バターが香る、しっとりとしたフィナンシェです。

抹茶風味に仕上げられた「フィナンシェなトリオ（抹茶）」

お友だちとシェアして味わうのもおすすめです。

フィナンシェなトリオ（チョコ）

「フィナンシェなトリオ」から、チョコレートフレーバーもラインナップ。

しっとりとした味わいに仕上げられた、ティータイムのお供にぴったりな一品です。

大阪限定ちいかわベーカリー ジャム（ミックスフルーツ）

価格：950円(税込)

ミックスフルーツ味のジャムを詰め込んだ大阪限定メニュー。

パッケージにも大阪ならではのアートが使用されています。

大阪限定フラットトート ナチュラル

価格：2,420円(税込)

大阪限定で販売される、フラットタイプのトートバッグ。

「ちいかわ」をアップでプリントした、存在感抜群な日用雑貨です。

大阪限定Tシャツ ちいかわ ホワイト

価格：3,630円(税込)

サイズ：M／L／XL

シンプルなカラーで仕上げられた、大阪限定で販売されるTシャツ。

「ちいかわベーカリー」のロゴが入った、記念品にもおすすめのファッションアイテムです。

※その他取り扱いグッズは「ちいかわベーカリー」（東京）と同様のものとなります

購入特典：大阪限定ショッパータグ

購入特典として1枚プレゼントされる「大阪限定ショッパータグ」

店舗にて税込み2,200円以上購入された方が対象となります。

ドリンク注文特典として、テイクアウトドリンクを1杯注文ごとに「大阪限定オリジナルコースター」をプレゼント。

全3種類からいずれか1枚がプレゼントされます。

※「ちいかわベーカリー OSAKA」と「ちいかわベーカリー OSAKA POP UP SHOP」にてOPEN記念として、期間限定で配布されます

※「大阪限定オリジナルコースター」が配布終了次第、通常のコースターの配布となります

※物販の瓶ドリンクは対象外です

※お会計の時に配布されます

※ランダム配布となります。絵柄は選べません

※無くなり次第終了です

大阪限定メニューやグッズ、特典も登場する「ちいかわ」尽くしのベーカリーショップ。

2026年6月26日よりＫＩＴＴＥ大阪にグランドオープンする「ちいかわベーカリー OSAKA」の紹介でした☆

©nagano

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post フェイス型パンやどんぶりに入った「郎パン」も！ＫＩＴＴＥ大阪「ちいかわベーカリー OSAKA」 appeared first on Dtimes.