大阪・梅田に“ちいかわのパン屋さん”誕生！ 6．26にKITTE大阪にオープン
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』のパン屋「ちいかわベーカリー OSAKA」が、6月26日（金）に、JR大阪駅直結の商業施設KITTE大阪3階にグランドオープンする。
【写真】くいだおれ太郎思い出す配色 大阪限定「ちいかわベーカリー」グッズもかわいい！
■人気のラインナップが登場
2024年10月に、東京、原宿・表参道にオープンした「ちいかわベーカリー」が、「ちいかわベーカリー OSAKA」として大阪初出店。
「ちいかわベーカリー」のパンは、2026年にフランス・ユーロパンで開催されたパン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026」の飾りパン部門に日本代表選手として出場した、HIJライブラリ代表でベーカリーのオーナーシェフ澤田淳一氏指導の下、作り上げられている本格派だ。
メニューは、カスタード、チョコレート、キャラメルクリームがつまった東京でも大人気のフェイス型のパンや食パン（ちいかわ／ハチワレ／うさぎ）、作中に登場する「郎」のラーメンをイメージしたどんぶりに入った郎パン、くりまんじゅうパン、くまさんポシェットパン、さすまたスティックパイ、討伐棒チーズパン、報酬袋焼き、ラスク、フィナンシェなど、菓子パン、惣菜パン、スイーツ系など人気のラインナップが登場する。
また、大阪初出店を記念した大阪限定の「ちいかわたこせんバーガー」や、Tシャツ、特典なども用意。加えて、「ちいかわベーカリー OSAKA POP UP SHOP」も期間限定でオープンするという。
「ちいかわベーカリー OSAKA」は、6月26日（金）にKITTE大阪3階にオープン。ウェブ限定事前予約 （税込1000円分お買物券付）は、6月17日（水）の17時00分から受付開始。
【写真】くいだおれ太郎思い出す配色 大阪限定「ちいかわベーカリー」グッズもかわいい！
■人気のラインナップが登場
2024年10月に、東京、原宿・表参道にオープンした「ちいかわベーカリー」が、「ちいかわベーカリー OSAKA」として大阪初出店。
「ちいかわベーカリー」のパンは、2026年にフランス・ユーロパンで開催されたパン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026」の飾りパン部門に日本代表選手として出場した、HIJライブラリ代表でベーカリーのオーナーシェフ澤田淳一氏指導の下、作り上げられている本格派だ。
また、大阪初出店を記念した大阪限定の「ちいかわたこせんバーガー」や、Tシャツ、特典なども用意。加えて、「ちいかわベーカリー OSAKA POP UP SHOP」も期間限定でオープンするという。
「ちいかわベーカリー OSAKA」は、6月26日（金）にKITTE大阪3階にオープン。ウェブ限定事前予約 （税込1000円分お買物券付）は、6月17日（水）の17時00分から受付開始。