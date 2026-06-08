イラストレーターのなおにゃんさんが描いた2つの漫画「体力ない人あるある【6選】」「体力ない人あるある【お仕事編】」がインスタグラムで3.7万以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

体力がない人は毎日疲れています。土日は寝て終わる。けれど、寝ても疲れが取れない。その他にも…という内容で、読者からは「分かる」「私だけじゃなかった！」などの声が上がっています。

「みんな何でそんなに元気なの？」切実な本音

なおにゃんさんは、インスタグラムとXで作品を発表しています。2023年に「うつ逃げ 〜うつになったので全力で逃げてみた話〜」（KADOKAWA）を出版しました。なおにゃんさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

なおにゃんさん「2020年ごろからです。最初はXに載せていましたが、より多くの人に見てもらいたいと思い、2023年にインスタグラムを始めました。インスタグラムで読者層が広がり、グッズなどを購入してくださる方も増えました。ストーリーにグッズの写真を上げてくださる人を見ると、うれしくなります」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

なおにゃんさん「最近、あるある形式のイラストを描くのにハマっています。自分のことを描こうとしたときに思いついたのが、『体力ない人あるある』でした。私は人からも驚かれるほど体力がないので…」

Q.自分に体力がないと自覚したのは、いつごろですか。

なおにゃんさん「実は、学生時代までは体力がないとは思っていなかったのです。というのも、『体力のある・なし』は、他者との比較です。私は家にこもっていて、あまり人と関わっていなかったので、自分が人より体力がないということに気付けなかったのです。

最初に気付いたのは、新卒の会社で働き始めてからです。仕事中にすぐ疲れてしまって、立ち上がるたびにめまいを起こし、会社の倉庫みたいな部屋に行って1人休んでいました。みんなはこんなに働いて、なぜフラつかないのだろうと、びっくりした経験があります（笑）」

Q.同じように「体力がない人」に、伝えたいことはありますか。

なおにゃんさん「伝えたいというより、情報交換をしたいですね。『体力がない者同士、知恵を出しあって、ともに頑張って生きていこう！』と励ましあいたいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

なおにゃんさん「共感のコメントを多くいただきました。特に『ドライヤーが重くて髪を乾かすのが大変』という声が多かったです。『ああ、やっぱりそうだよね、自分だけじゃないんだ』と思い、うれしくなりました」