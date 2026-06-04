「これがW杯の魔力」39歳・長友佑都がメキシコでも初日から元気溌剌！30度超えも「気温なんて全く感じない」
北中米ワールドカップに挑む日本代表は６月２日に事前キャンプ地であるメキシコのモンテレイに入り、３日に１日目のトレーニングを行なった。
初日から元気溌剌だった39歳のDF長友佑都が取材に応じ、「いよいよこの地に来るとエネルギーが湧いてきますね。特別なワールドカップのエネルギーが湧き上がってくる」と、気持ちの昂りを抑えられない様子だった。
「今日も（午前）３時ぐらいに目覚めて、そこから寝れてないですけど、全然めちゃくちゃ元気です。これがもうワールドカップの魔力ってやつですね。全く疲れを感じないです」
この日は午前10時から練習がスタート。手元の気温計では30度を超えていた。蒸し暑さも感じられたが、問題はないようだ。
「いや、もう全然感じないですね。だからこれもワールドカップの魔力ってやつです。気温なんて全く感じないです」
５大会連続の出場。誰よりもW杯を知る男は、早くも“魔力”を味方につけているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
初日から元気溌剌だった39歳のDF長友佑都が取材に応じ、「いよいよこの地に来るとエネルギーが湧いてきますね。特別なワールドカップのエネルギーが湧き上がってくる」と、気持ちの昂りを抑えられない様子だった。
「今日も（午前）３時ぐらいに目覚めて、そこから寝れてないですけど、全然めちゃくちゃ元気です。これがもうワールドカップの魔力ってやつですね。全く疲れを感じないです」
この日は午前10時から練習がスタート。手元の気温計では30度を超えていた。蒸し暑さも感じられたが、問題はないようだ。
「いや、もう全然感じないですね。だからこれもワールドカップの魔力ってやつです。気温なんて全く感じないです」
５大会連続の出場。誰よりもW杯を知る男は、早くも“魔力”を味方につけているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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