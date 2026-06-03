¡Ú¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¿Í¤¬°Ü½»¡ÛÅìµþ¡¦Åì½½¾ò¤¬¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥À¥Ã¥«¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ª¡ÖÉã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö°Õ³°¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×
ÅìµþÅÔËÌ¶è¡¦Åì½½¾ò¡£²¼Ä®É÷¾ð¤¬»Ä¤ë¤³¤ÎÄ®¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤ë¡£
ÅÔÆâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤ÆºÇÂ¿¤È¤µ¤ì¤ë2071¿Í¤Î¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¿Í¤¬Êë¤é¤¹¤³¤Î¾ì½ê¤ÏÆ±¹ñ¤Î¼óÅÔ¡¦¥À¥Ã¥«¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥À¥Ã¥«¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Ìó40Ç¯Á°¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥«¥¦¥µ¥ë¡¦¥Ö¥ä¥ó»á¡Ê62ºÐ¡Ë¤À¡£Åì½½¾ò¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¿Í¤¬½¸¤¦¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Á°ÊÔµ»ö¡ØÅìµþ¡¦Åì½½¾ò¤Ë¡Ö¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¿Í¤¬Âç½¸·ë¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÄÆüËÜ¤ò¡É±Ê½»¤ÎÃÏ¡É¤ËÁª¤ó¤À¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡×¡Ù¤Ë¤Ä¤Å¤¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥À¥Ã¥«¡×¤ÎÉã¡¦¥Ö¥ä¥ó»á¤¬¤½¤ÎÎò»Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥À¥Ã¥«¤ÎÉã¡×¤¬ÌÀ¤«¤¹ÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¤ª¤è¤½40Ç¯Á°¤Ë¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤¿¤á¤ËÃ±¿È¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¥Ö¥ä¥ó»á¡£2Ç¯´Ö¤ÎÌÔÊÙ¶¯¤ÎËö¡¢Ìµ»ö¤ËÂ´¶È¤·¤¿Èà¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Îµ¯¶È¤À¤Ã¤¿¡Ê°Ê²¼¡¢¸°³ç¸ÌÆâ¤Ï¥Ö¥ä¥ó»á¡Ë¡£
¡Ö¤½¤Îº¢¤Ï¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤Ï¥Ï¥é¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ê¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ë¤ò°·¤¦Å¹ÊÞ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¤ªÅ¹¤ò½Ð¤»¤Ð¤¹¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤¹¤°¤Ë¿©ºà¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤Î¾ì½ê¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Åì½½¾ò¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ö¥ä¥ó»á¤ÎÍ½´¶¤ÏÅªÃæ¡£³«Å¹Ä¾¸å¤«¤éÅ¹¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ïº£¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÆüËÜ¿Í½÷À¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÆüËÜ¤Ç²ÈÄí¤ò»ý¤Á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç¤âÀ®¸ù¤·¤¿¥Ö¥ä¥ó»á¡£¼¡Âè¤Ë¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤«¤é¸ì³Ø¤ò³Ø¤Ó¤Ë¤¯¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Èà¤òË¬¤Í¤ÆÅì½½¾ò¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤ªÅ¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿ÆÀÌ¤¬ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ò¤¬¤Þ¤¿ÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ò¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤«¤é¸Æ¤Ó¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òÍê¤Ã¤Æ¡Ä¤È½ù¡¹¤Ë¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Åì½½¾ò¤Ë½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
15Ç¯¤Î·îÆü¤ò¤«¤±¤Æ·úÀß¤·¤¿¡Ö¥â¥¹¥¯¡×
Åö»þ¡¢¥Ö¥ä¥ó»á¤â¤Þ¤¿¤½¤ó¤Ê³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¶¤Î¼êÂ³¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»ö¤Î¾Ò²ð¤ä»ä¤¬ÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²È¤ÎÍÑ°Õ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤ª¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤³¤ò¥·¥§¥¢¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÅì½½¾ò¤Ë¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¤«¤¿¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½»¤àÉô²°¤Ï»ä¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¤«¤¿¤¬Âß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ö¥ä¥ó»á¤òÍê¤Ã¤Æ¡¢Åì½½¾ò¤ÇÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¿Í¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¥¨¥ê¥¢¤¬¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥À¥Ã¥«¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥ä¥ó»á¤¬ÍèÆü¤·¤Æ15Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Î¤ªµ§¤ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Âð¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥à¥¹¥ê¥à¤¬Êë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤ì¤ë¥â¥¹¥¯¡Ê¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤ÎÎéÇÒÆ²¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤«¤¯¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥â¥¹¥¯·úÀß·×²è¡£¥Ö¥ä¥ó»á¤â¤Þ¤¿ÃÎ¿Í¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥â¥¹¥¯·úÀß¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£
¡ÖÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÁ´¹ñ¤Î¥â¥¹¥¯¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢·úÀß¤Î¤¿¤á¤Î´óÉÕ¤òÊç¤ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£15Ç¯¤«¤±¤Æ9000Ëü±ß¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢10Ç¯Á°¤Ë¤ÏÅì½½¾ò¤Ë¥â¥¹¥¯¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿¤È¤¤Ï¤½¤ê¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Åì½½¾ò¤Î¥â¥¹¥¯¤Ç¤ÎÎéÇÒ¤Ï1Æü5²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¿ÀÀ»¤Ê1Æü¤È¤µ¤ì¤ë¶âÍËÆü¤ÏÂ¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï600¿Í¤Û¤É¤Î¶µÅÌ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢µ§¤ê¤òÊû¤²¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö°Õ³°¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×
¥Ö¥ä¥ó»á¤Ï¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Û¤«¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÈæ¤Ù¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¤ªÃã¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢º£¤â¸òÎ®¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÍ¥¤·¤¤¤·¡¢ÀµÄ¾¤Ê¿Í¤Ð¤«¤ê¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£º£¤Ï»ä°Ê³°¤Ë¤â¥Ð¥ó¥°¥é¿Í¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ëÃç´Ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ä¥ë¡¼¥ë¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤â¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÅì½½¾ò¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌäÂê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¡¢¥Ö¥ä¥ó»á¤Ï¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¤Ë¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ò·Ð±Ä¡£Å¹Æâ¤Ë¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢¿æÈÓ´ï¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸³è²ÈÅÅ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ä³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÈñÍÑ¤ÎÌäÂê¤Ç¿·ÉÊ¤Î²ÈÅÅ¤òÇã¤¨¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤ªÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¿Í¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¤Íý¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¤Û¤«¤Ë²¿Å¹ÊÞ¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¼Ö´Ø·¸¡£²ÈÅÅÆ±ÍÍ¤Ë½¤Íý¤·¤Æ¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸ß¤¤¤ËÊ¸²½¤òÍý²ò¤·¹ç¤¤¡¢¶¦À¸¤òÂ³¤±¤ëÅì½½¾ò¤Î¿Í¡¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥ê¥È¥ë¡¦¥À¥Ã¥«¤ÎÉã¡¦¥Ö¥ä¥ó»á¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ú¥ë¥Ý¡Û¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎÃË¤¬¡ÄÅìµþÅÔÀ¾³ëÀ¾¤¬¡Ö¥¤¥ó¥É¿Í¤Î³¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¡×
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ú¥ë¥Ý¡Û¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎÃË¤¬¡ÄÅìµþÅÔÀ¾³ëÀ¾¤¬¡Ö¥¤¥ó¥É¿Í¤Î³¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¡×