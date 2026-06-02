◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

第７６回安田記念・Ｇ１は７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。美浦・高野真之介記者は上昇ムード漂う重賞５勝馬レーベンスティールに注目した。

「なんとかＧ１の舞台で活躍させたい子なんです」。いつにも増して田中博調教師の声は熱を帯びていた。重賞５勝を挙げるレーベンスティールが、悲願のＧ１初制覇を目指して春のマイル王決定戦に挑む。

いつもは辛口の指揮官を納得させる動きを披露した。１週前追い切りでは同レースに出走するシックスペンス（５歳オープン）を追走しながら、直線では手綱を持ったまま併入。体を大きく使った雄大なフットワークで、堂々のラスト１ハロン１０秒９の自己ベストをマークした。「調整は思い通りにいっているし、１週前追い切りは活気がある中で我慢が利いていた。渋さは一瞬見せたけど、いいときの動きができている」と笑顔。実際に見ても、状態や雰囲気の良さがはっきりと伝わってきた。

トレーナーは「東京は走るし、力を出せる舞台だと思っている」と自信をのぞかせる。東京コースは５戦して【３１０１】と勝率は６割、連対率は８割で東京巧者であることは明らか。一方、今回は１７戦のキャリアでわずか２戦のマイル戦となる。どちらも〈７〉〈１２〉着と着順は振るわないが、「結果を出せていないなかで、そこを頭に入れて調整している」と万全の準備をして臨む構えだ。（高野 真之介）