¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×ÂçÃ«¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¼è¤Ã¤¿¡È0.5ÉÃ¤ÎÎéµ·¡É¤ËÊÆ³åºÓ¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤¤¤¤¤Í¡ª¡×
¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¥Ú¥³¥ê
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ6²óÌµ°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢4»Íµå1»àµå7Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¤·5¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤ÇÆ±Î½¤Ë¼Õºá¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ËMLB¸ø¼°¤¬ÃíÌÜ¡£Æ°²è¤¬610Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿4²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¡£1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£6ÈÖ¤ËÂÐ¤·1-1¤«¤é°ìÎÝ¤Ø¸£À©µå¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÁ÷µå¤¬Íð¤ì¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÎÝ¼ê¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¿¤È¤«Êáµå¡£°Á÷µå¤òÌÈ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÂçÃ«¤â»×¤ï¤º¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ú¥³¥ê¤È¾®¤µ¤¯¤ª¼µ·¡£¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢ÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢MLB¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬ÃíÌÜ¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¡¢¸£À©µå¤¬°ï¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤À¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë°ìÎé¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢Ãæ·Ñ²èÌÌ¤È°ìÎÝ¥«¥á¥é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£0.5ÉÃ¤À¤±±Ç¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÎéµ·Àµ¤·¤¤ÃË¤À¡ª¡¡¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡ÖÊ¸²½¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡×¡Ö2¿Í¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤À¡×¡Ö¤ª¼µ·¤Ç¤ªÎé¤¹¤ë¤Î¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÈà¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡Ö¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¡×¤Ê¤É¡¢³åºÓ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë