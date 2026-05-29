6月3日（水）夜7時から放送の深イイ話は

「名門の家族は本当に幸せなのか？2時間SP」

司会：羽鳥慎一 SPコメンテーター：今田耕司

ゲスト：イモトアヤコ・後藤輝基（フットボールアワー）・曽野舜太（M!LK）・

ヒロミ・円井わん・横澤夏子・若槻千夏（敬称略）

■自宅初公開！名門・石原家に嫁いだ女性に初密着！

名門・石原慎太郎一家に嫁いだ、石原家長男・石原伸晃さんの奥様・石原里紗さんに密着

石原家に嫁いで38年、政治家の妻として35年ともに歩んだ波乱の人生

生後5か月で亡くなった我が子への想い

すべてに全力に向き合ってきた里紗さんからみた石原家の真実の姿とは？

■Z世代に人気・今話題の岸谷蘭丸に密着！

芸能界の超名門家族のご子息・岸谷蘭丸に密着

超一流大学在学、教育事業のベンチャー企業の社長、コメンテーターに大忙しの蘭丸さん

明るい蘭丸さんからは想像がつかない幼少期の闘病生活、名門一家ならではの苦労

それでも前を向き続ける蘭丸さんには、名門に生まれたからこそ芽生えたある想いが・・

■朝ドラ「ばけばけ」で話題！小泉八雲夫婦の全てに密着！

国民的大ヒット！ＮＨＫ朝の連続テレビ小説“ばけばけ”の小泉八雲とセツ

「国際結婚」という言葉すらなく、ほとんどがお見合い結婚だった明治初期

文化の違い・言葉の壁がありながらも、心で通じ合い恋に落ちた2人

どのように愛を育むことができたのか？

語り継ぐべき小泉八雲とセツの知られざる夫婦愛をひ孫の小泉凡さんの密着を通して深イイ的に解き明かします

■日本が世界に誇る超超名門一家の御曹司にバラエティ初密着！

京都の烏丸で育った、祖先は小野妹子といわれる名門一家のご子息

世界100か国以上を家業で訪問する祖父のもとには、上皇后・美智子さまも！

一族が営む教室は全国で420か所あり、日本の伝統文化で自然の美しさを表現

ご子息の名門一家とは？