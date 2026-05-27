あのが鈴木紗理奈を “嫌い” と名指ししたことで波紋を呼んだ騒動から1週間が経った。2人が所属事務所を通じて声明を発表したが、後味の悪さを感じる人も少なくないようだ。

発端となったのは、5月18日のバラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の企画で、「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれたあのが、鈴木の名前を出したこと。名指しされた鈴木は20日のInstagramのストーリーズで、《そういうのってほんまに信頼関係がある相手とのプロレスの時やと私は思う。普通にいじめやん》と反論し、大きな注目を集めた。

「鈴木さんは26日にレギュラー出演する情報番組『ゴゴスマ〜GOGO! Smile〜』（TBS系）に生出演しましたが、騒動には言及しませんでした。しかし、番組終了後、鈴木さんの事務所が声明を発表し、本人同席のもとテレビ朝日から経緯などの説明を受けたことを明かしました。

また、夜には、あのさんの所属事務所も公式サイトで鈴木さんら関係各所に謝罪する声明を発表したのです」（スポーツ紙記者）

鈴木の事務所が出した声明には、《鈴木が出演していないテレビ番組内において他のタレント様より名前が挙がった件、ならびに、それを受けて鈴木がSNS上で発信いたしました内容につきまして、多くの皆様よりご意見・ご心配を頂戴しております。お騒がせしておりますことを、まずは率直にお詫び申し上げます》と謝罪する文面も記されていた。

双方 “和解” するような形になったが、Xでは

《え？鈴木紗理奈側が謝るの？》

《今回、鈴木紗理奈はほんとに悪くないと思うんだけど》

など、違和感を覚える声があがっている。

「鈴木さんは、問題となった『あのちゃんねる』の放送回に出演していません。また、20日のストーリーズでは、あのさんの名前は出していないものの、ほとんど面識のない後輩から “嫌い” と名指しされたことへの不満をつづっていました。

鈴木さんからしてみれば、自分がいない場で一方的にネガティブな話題で名前を出される形になり、完全な “被害者” だったにもかかわらず、謝罪する状況になったことに後味の悪さを感じる人もいたようです」（芸能記者）

騒動の渦中だった22日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の冠バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系、以下『それスノ』）の公式Xが、29日の放送内容を告知。この放送回に鈴木とあのが出演していることが明らかになった。

「2人は、Snow Manがデートを想定したファッションコーデを披露し、女性審査員がジャッジする人気企画『東京それスノコレクション』に、審査員として出演します。時期的に、騒動前に収録されたものと見られますが、このタイミングでの放送とあって、この共演で “火種” が生まれたのではないかと考える人もいたようです。

ただ、この企画は、女性審査員たちがSnow Manメンバーのファッションにコメントする一方、審査員同士がかかわる場面は少ない印象です。

今回の審査員には、河北麻友子さん、村重杏奈さん、森香澄さんも出演しますし、出演者が多いなか、あのさんと鈴木さんがやりとりするシーンがあるかは気になるところです。双方が謝罪したことで、思わぬ形で『それスノ』に注目が集まる形になってしまいました」（同前）

鈴木とあのがかかわるシーンは映されるのか。