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Study Details | NCT07498062 | Multimodal Chewing Gum Flavour Training to Aid Flavour Perception Recovery - a Pilot Study. | ClinicalTrials.gov
Chewing gum restores dad¡Çs taste and smell years after Covid - Discover SWNS
https://discover.swns.com/2026/05/chewing-gum-restores-dads-taste-and-smell-years-after-covid/
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