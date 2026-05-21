〈《栃木強盗殺人事件》高校生実行犯（16）の兄が独占告白「高校で別の容疑者と出会って変わってしまった」〉から続く

「俺、もうそろそろパクられる」

【画像】妻・美結容疑者の“タトゥーチラ見せ写真”

5月14日、栃木県上三川町で農業法人を経営する一家の住宅に複数人が押し入り、富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件。指示役として逮捕された竹前海斗容疑者（28）は事件後、地元の知人らにこう打ち明けていた――。

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匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）による犯罪とみる県警は、いずれも16歳の実行犯の高校生4人と、指示を出していたとみられる横浜市の竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者（25）を強盗殺人容疑で逮捕。容疑者夫婦の背後に、さらに上位の指示役が絡んでいるとみて捜査を進めている。



送検される竹前海斗容疑者（右・FNNプライムオンラインより）、美結容疑者（左・©︎時事通信社）

「竹前夫婦は高校生らに白のBMWを貸し、現場へ向かわせています。さらに刃物やバールなどの凶器や目出し帽なども準備して渡していたということです」（社会部記者）

事件当日、夫婦は白のBMWとは別の車で栃木まで移動。事件前に高速道路のサービスエリアに立ち寄り、高校生らと会い、犯行の最終的な打ち合わせをしていたとみられている。

「その後、夫婦は栃木県内で現場とは別の場所から、リアルタイムで高校生らと通話しながら指示を出しています。被害者宅の飼い犬が亡くなっていることも判明しており、住宅に押し入った直後に高校生らが殺害したとみられています」（同前）

逮捕された高校生の一部は「竹前夫婦から指示を受け、『やらなければ家族や友達を殺す』と脅された」と供述。一方の竹前夫婦は「自分たちは関係ない」と容疑を否認している。しかし、海斗は事件発生から逮捕に至るまでの3日間で冒頭の様に知人らに打ち明けているのだ。

「海斗は周囲にもうすぐパクられると話していて、それで地元のコミュニティで一気に噂が広まったんです。事件の関与を否定しているが、海外に逃亡しようとしたところで逮捕されているし、妻と娘をホテルに隠していたし、はっきり言って黒だよねとみんなで話していました」（海斗の知人）

「どんどん不良になっていった」

海斗の“地元コミュニティ”は横浜市内にある。海斗は小学校低学年の時に母親が現在の父親と再婚。3兄弟の次男として育った。同市の小・中学を卒業後、定時制の高校へ進学したが、わずか2〜3か月で中退したという。

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この続きは「週刊文春 電子版」で配信中。小・中学校の同級生が語った海斗容疑者の「非道ぶり」、成人後の海斗容疑者が起こしていたとある問題など、多数の証言とともに海斗容疑者の人物像を詳報している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）