テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが１６日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。

森山アナはインスタグラムで「スーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」とあいさつし、爽やかなブルー系のブラウスに白いパンツを合わせたコーディネートや、黒の半袖トップスに白いスカートを合わせたコーデ、ベージュのワンピースコーデなど美スタイルをスッキリみせるコーデを多数披露。「きょうは全国のお天気コーナーの時間に、テレビ朝日周辺でもざっと土砂降りの雨となりました。安全のため、屋内からお伝えしました 関東では不安定な天気が続いていて、季節がまた少し進んでいるのを感じます。お出かけの際は、ぜひ最新のお天気情報をご確認ください」とつづり、最後に「明日も宜（よろ）しくお願いします！」と記して投稿を締めた。

この投稿には「素敵なお衣装と可愛い笑顔 最高です！」「みなみさんの笑顔が最高に美しく可愛いです」「素敵なお衣装で美しい」「すっかり、初夏ですね」「女優さんみたいでかわいい」「みなみちゃん最強」「ただただ美しい」「みなみちゃんスタイル抜群可愛い綺麗モデルさんみたい」などの声が寄せられている。