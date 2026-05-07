マギー、ホルターネックビキニで圧巻スタイル開放「圧倒的な美しさ」「海が似合う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/07】モデルのマギーが5月6日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】年商億超え社長兼モデル「すべてが絵になる」美ボディ開放の紐ビキニ姿
マギーはイルカとオレンジのハートの絵文字を添え、ビキニ姿を公開。美しいスタイルが際立つオレンジ色のホルターネックビキニを着用し、青く透き通った海を背景にしたショットやプールサイドでしゃがんでいるショットなどを披露した。
この投稿にファンからは「本当に綺麗すぎる」「すべてが絵になる」「海が似合う」「圧倒的な美しさ」「カッコ良すぎ」「最強スタイル」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】年商億超え社長兼モデル「すべてが絵になる」美ボディ開放の紐ビキニ姿
◆マギー、ビキニショット公開
マギーはイルカとオレンジのハートの絵文字を添え、ビキニ姿を公開。美しいスタイルが際立つオレンジ色のホルターネックビキニを着用し、青く透き通った海を背景にしたショットやプールサイドでしゃがんでいるショットなどを披露した。
◆マギーのビキニ姿が話題
この投稿にファンからは「本当に綺麗すぎる」「すべてが絵になる」「海が似合う」「圧倒的な美しさ」「カッコ良すぎ」「最強スタイル」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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