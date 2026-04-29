毎週のようにポストに入っている「不用品回収」のチラシ。不用品って処分にお金がかかるのに“無料”で引き取ってもらえるのはなぜ？

「無料の不用品回収」の実態

家庭から出た不用品を廃棄するには粗大ゴミに出すなどの方法がありますが、その場合は基本的にお金がかかります。

しかし、不用品回収業者の中には「無料回収」を宣伝している業者もあるため、なぜお金をかけずに不用品を処分できるのか、疑問に思っている人もいるでしょう。

実は、無料の不用品回収着業者の中には違法業者も存在していると考えられます。

環境省によると、家庭から出た不用品を回収する業者は「一般廃棄物処理業」の許可を取得しているか、市町村からの委託を受けていなければなりません。許可や委託なく不用品を回収することは違法行為に該当します。

「無料回収」を謳っている業者の中にはこのような違法業者も存在しており、トラックに荷物を積み込んだ後で高額料金を請求される可能性もあります。



無料の不用品回収業者を利用した際のトラブル例

独立行政法人国民生活センターによると、無許可の不用品回収業者を利用した際のトラブルが報告されています。その中には「宣伝されていた内容と実際に請求された料金に大きな違いがあった」というものもありました。

例えば「事前に聞いていた金額よりも高額な料金を請求された」「トラック1台分の不用品の回収を依頼したら、トラック2台分の料金を請求された」という報告があります。

また、作業終了後に高額な料金を請求され「クーリング・オフできない」と言われるなど、悪質な業者とのトラブルの相談が多数発生しています。

無許可の業者に依頼すると回収した不用品を適切に処分してもらえない可能性もあるため、十分注意が必要です。不適正な処理により環境中に有害物質が放出されたり、火災が発生したりするおそれがあります。



不用品回収業者を選ぶ際のポイント

不用品の回収を業者に依頼する際は、業者選びのポイントをおさえて慎重に行いましょう。

回収業者によっては、ホームページやチラシなどに「産業廃棄物処理業の許可」「古物商の許可」を取得している旨を記載している場合もあります。

「産業廃棄物処理業の許可」は工場や企業から出た廃棄物を処理するための許可、「古物商の許可」は中古品を売買するための許可です。家庭から出た廃棄物を処理するには「一般廃棄物処理業の許可」が必要なため、よく確認する必要があります。

そのほかにも、次のようなポイントに注意して業者選びをしましょう。



・業者の所在地は明らかにされているか

・料金体系は明確か

・丁寧な対応か

・口コミはよいか

事前に詳しい見積もりを提示してもらい、不明確な項目がないか確認しておくことも大切です。



実際には無許可の不用品回収業者が作業後に高額な料金を請求してくるケースもあるので要注意

家庭から出た不用品を処分するには基本的にお金がかかるため、無料回収を宣伝している不用品回収業者は違法業者である可能性を疑った方がよいでしょう。

家庭から出た不用品を回収する業者は「一般廃棄物処理業」の許可を取得しているか、市町村からの委託を受けていなければならないため、事前にホームページなどで確認が必要です。

違法業者に依頼して高額な料金を請求された例なども報告されているため、業者選びは慎重に行いましょう。



出典

環境省 廃棄物・リサイクル対策 いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル！ Q&A 廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください！

独立行政法人国民生活センター 発表情報 不用品回収サービスのトラブル－市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意！－

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー