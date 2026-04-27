お笑いコンビ「キングコング」が27日までに公式YouTubeチャンネル「毎週キングコング」を更新。“カジサック”こと梶原雄太（45）が、自身の“大炎上”発言について言及する場面があった。

ユーチューバー・ヒカルは自身のYouTubeチャンネルを更新し、タレント・タモリについて「全く面白くない」と持論を展開。これを聞いた梶原は、タモリに尊敬する部分があるとしながらも「俺は正直そんなですよ」と本音を漏らし、ネット上で物議を醸していた。

この件について、梶原は「あの動画が出たら炎上するのは分かってた。そりゃそうやろ、こんだけ長いことYouTubeやってたら分かるよ」と切り出すと「それで、ヒカルのおっさんやがな。2日目になったらサムネのタイトル変えてんねん!」と指摘する。

ヒカルは動画の伸びが悪いと思ったのか「カジサックと酔った勢いで超大物芸人に喧嘩を売ってしまいました」という過激なものにしていたといい「ヒカルのおっさん、お前むちゃくちゃや!一本の連絡もないがな!びっくりしたわ」と、笑いながら物申していた。