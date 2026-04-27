「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」世界各地を巡ったドラえもん史上最大級のイベントがついに開幕！
東京・有明の東京ドリームパークでは2026年3月27日〜9月30日(水)の期間、「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」を開催している。香港や上海、バンコクなど世界各地を巡ってきた本イベントが、ついに日本初上陸。まんが・アニメ・大長編の世界を網羅した、ドラえもん史上最大級の体験型イベントだ。会場には初日から多くのファンが来場し、ドラえもんの世界観に包まれた熱気あふれる空間が広がっている。
【写真で見る】「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」の展示
■豪華ゲストが登壇したオープニングセレモニー
オープニングに先駆け、3月26日には、「100%ドラえもん&フレンズ in 東京 オープニングセレモニー」が華やかに開催された。セレモニーには、ドラえもん、のび太、しずか、ジャイアン、スネ夫の5人に加え、ゲストとして永尾柚乃さん、QuizKnockの東問さん・東言さん兄弟が登壇した。
■まんがの世界に入り込む没入体験！9つの展示エリア
本イベントの中心となるのが「100％ドラえもん まんがワールド展」。藤子・F・不二雄の創作の原点から最新技術までを体感できる、全9エリアで構成されている。
「先生の机」エリアでは、実際の仕事場を再現し、原稿に向き合う創作の息遣いを間近に感じることができる。さらに、「友情」「家族」「勇気」「未来」をテーマにした名場面を等身大で再現した展示「てんとう虫コミックスの世界」では、『ドラえもん』の世界に入り込んだかのような体験が楽しめる。
そのほか、さまざまな表情が魅力のドラえもんが並ぶフォトスポット「カラフルドラえもん回廊」や、原画の繊細なタッチを堪能できる展示も展開。3Dプロジェクションマッピングを用いた「のび太のまんがルーム」では、物語の中に入り込むような没入体験も味わえる。
■ひみつ道具＆大長編の世界も！ファン必見の展示が集結
ドラえもんの魅力を語るうえで欠かせない「ひみつ道具」にフォーカスした展示「ドラえもんの100％ひみつ道具ルーム」も登場。「タイムふろしき」「空気砲」「タケコプター」など、おなじみのアイテムを間近で楽しめる。
また、「大長編ドラえもん」の世界に迫るエリアでは、壁面演出と原画展示によって壮大な物語を再現。作品から飛び出してきたような等身大ドラえもんが並び、名シーンの数々を体感できる空間となっている。
■圧巻のスケール！12メートル巨大バルーン＆100体以上のドラえもん
屋外エリアには、史上最大級となる高さ12メートルの巨大ドラえもんバルーンが！開放感あふれる空間の中で、圧倒的な存在感を放つシンボルとなっている。
さらに、映画の衣装をまとったドラえもんや、日本会場オリジナルの「桜」「おすもう」「おにぎり」「柴犬」など、多彩な姿の等身大ドラえもんが100体以上登場。お気に入りのドラえもんを探しながら巡る楽しさも魅力だ。
会場へ向かう途中のプロムナードや橋にも展示が広がり、街全体でドラえもんの世界を楽しめるのも特徴となっている。
東京ドリームパーク6階に展開されるDREAM TERRACEでは、焼きイモやドラキュラ、ユーレイなど、個性豊かな姿のドラえもんと撮影も可能。さらに会場内には、見た目も楽しい限定フードが楽しめる「うきうきキッチン」もあり、ここでしか味わえない特別メニューがそろう。
■会場限定グッズも充実!!世界で人気のアイテムも日本初上陸
これまで世界各地を巡ってきた本イベントで、大人気だったキーチェーンやぬいぐるみなどの海外で販売されていたアイテムが日本初上陸する。さらに今回、日本会場オリジナルドラえもんである「桜」「おすもう」「おにぎり」「柴犬」のキーチェーン4種が初登場！会場に登場するすべての“等身大ドラえもん”の情報を掲載した「100％ドラえもん＆フレンズ 全ともだち図鑑」などのオリジナル書籍など、会場限定のオリジナルグッズも充実していて、幅広いラインナップで展開されている。
■期間中、関連エピソードをYouTubeで特別配信！
シンボルプロムナード公園を散策しながら楽しめる「ドラえもんとみどりのおさんぽARスタンプラリー」も開催されており、スマートフォンでQRを読み取ると、ひみつ道具「ファンタグラス」をかけたドラえもんが登場。植物たちとおしゃべりをしている不思議な光景をARで楽しむことができる。このひみつ道具「ファンタグラス」が登場するドラえもんのアニメエピソード「タンポポ空を行く」がYouTubeで期間限定で9月30日(水)17時30分まで、特別配信中だ。
■世代を超えて楽しめる“ドラえもんの100％”体験
まんが、アニメ、映画と幅広く愛され続けてきた『ドラえもん』の魅力を、リアルな空間で体感できる本イベント。子どもから大人まで楽しめるコンテンツがそろい、作品の世界観にどっぷりと浸ることができる。会場全体に広がる圧倒的なスケールと没入感の中で、“ドラえもんの100％”を体験できる特別なイベントとなっている。タイミングによっては混雑が予想されるため、事前に公式チケット購入画面にて予約、あるいは最新の販売状況を確認してから出かけよう。
100％ドラえもん＆フレンズ in 東京
会期：2026年3月27日〜9月30日(水)
会場：東京ドリームパーク(東京都江東区有明3-3-8)
開館時間：10時〜18時(最終入場17時)
アクセス：
・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩約5分
・りんかい線「国際展示場駅」から徒歩約9分
・りんかい線「東京テレポート駅」から徒歩約11分
チケット：
［平日］大人2400円、中学生・高校生1800円、子ども(4歳以上)1600円
［土日祝・特定日］：大人2600円、中学生・高校生2000円、子ども(4歳以上)1800円
※当日券はそれぞれ上記料金の100円増し
※前売券・通常券で予定枚数が終了している時間枠は、当日券の販売なし
※掲載情報は変更となる場合があります
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■豪華ゲストが登壇したオープニングセレモニー
オープニングに先駆け、3月26日には、「100%ドラえもん&フレンズ in 東京 オープニングセレモニー」が華やかに開催された。セレモニーには、ドラえもん、のび太、しずか、ジャイアン、スネ夫の5人に加え、ゲストとして永尾柚乃さん、QuizKnockの東問さん・東言さん兄弟が登壇した。
■まんがの世界に入り込む没入体験！9つの展示エリア
本イベントの中心となるのが「100％ドラえもん まんがワールド展」。藤子・F・不二雄の創作の原点から最新技術までを体感できる、全9エリアで構成されている。
「先生の机」エリアでは、実際の仕事場を再現し、原稿に向き合う創作の息遣いを間近に感じることができる。さらに、「友情」「家族」「勇気」「未来」をテーマにした名場面を等身大で再現した展示「てんとう虫コミックスの世界」では、『ドラえもん』の世界に入り込んだかのような体験が楽しめる。
そのほか、さまざまな表情が魅力のドラえもんが並ぶフォトスポット「カラフルドラえもん回廊」や、原画の繊細なタッチを堪能できる展示も展開。3Dプロジェクションマッピングを用いた「のび太のまんがルーム」では、物語の中に入り込むような没入体験も味わえる。
■ひみつ道具＆大長編の世界も！ファン必見の展示が集結
ドラえもんの魅力を語るうえで欠かせない「ひみつ道具」にフォーカスした展示「ドラえもんの100％ひみつ道具ルーム」も登場。「タイムふろしき」「空気砲」「タケコプター」など、おなじみのアイテムを間近で楽しめる。
また、「大長編ドラえもん」の世界に迫るエリアでは、壁面演出と原画展示によって壮大な物語を再現。作品から飛び出してきたような等身大ドラえもんが並び、名シーンの数々を体感できる空間となっている。
■圧巻のスケール！12メートル巨大バルーン＆100体以上のドラえもん
屋外エリアには、史上最大級となる高さ12メートルの巨大ドラえもんバルーンが！開放感あふれる空間の中で、圧倒的な存在感を放つシンボルとなっている。
さらに、映画の衣装をまとったドラえもんや、日本会場オリジナルの「桜」「おすもう」「おにぎり」「柴犬」など、多彩な姿の等身大ドラえもんが100体以上登場。お気に入りのドラえもんを探しながら巡る楽しさも魅力だ。
会場へ向かう途中のプロムナードや橋にも展示が広がり、街全体でドラえもんの世界を楽しめるのも特徴となっている。
東京ドリームパーク6階に展開されるDREAM TERRACEでは、焼きイモやドラキュラ、ユーレイなど、個性豊かな姿のドラえもんと撮影も可能。さらに会場内には、見た目も楽しい限定フードが楽しめる「うきうきキッチン」もあり、ここでしか味わえない特別メニューがそろう。
■会場限定グッズも充実!!世界で人気のアイテムも日本初上陸
これまで世界各地を巡ってきた本イベントで、大人気だったキーチェーンやぬいぐるみなどの海外で販売されていたアイテムが日本初上陸する。さらに今回、日本会場オリジナルドラえもんである「桜」「おすもう」「おにぎり」「柴犬」のキーチェーン4種が初登場！会場に登場するすべての“等身大ドラえもん”の情報を掲載した「100％ドラえもん＆フレンズ 全ともだち図鑑」などのオリジナル書籍など、会場限定のオリジナルグッズも充実していて、幅広いラインナップで展開されている。
■期間中、関連エピソードをYouTubeで特別配信！
シンボルプロムナード公園を散策しながら楽しめる「ドラえもんとみどりのおさんぽARスタンプラリー」も開催されており、スマートフォンでQRを読み取ると、ひみつ道具「ファンタグラス」をかけたドラえもんが登場。植物たちとおしゃべりをしている不思議な光景をARで楽しむことができる。このひみつ道具「ファンタグラス」が登場するドラえもんのアニメエピソード「タンポポ空を行く」がYouTubeで期間限定で9月30日(水)17時30分まで、特別配信中だ。
■世代を超えて楽しめる“ドラえもんの100％”体験
まんが、アニメ、映画と幅広く愛され続けてきた『ドラえもん』の魅力を、リアルな空間で体感できる本イベント。子どもから大人まで楽しめるコンテンツがそろい、作品の世界観にどっぷりと浸ることができる。会場全体に広がる圧倒的なスケールと没入感の中で、“ドラえもんの100％”を体験できる特別なイベントとなっている。タイミングによっては混雑が予想されるため、事前に公式チケット購入画面にて予約、あるいは最新の販売状況を確認してから出かけよう。
100％ドラえもん＆フレンズ in 東京
会期：2026年3月27日〜9月30日(水)
会場：東京ドリームパーク(東京都江東区有明3-3-8)
開館時間：10時〜18時(最終入場17時)
アクセス：
・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩約5分
・りんかい線「国際展示場駅」から徒歩約9分
・りんかい線「東京テレポート駅」から徒歩約11分
チケット：
［平日］大人2400円、中学生・高校生1800円、子ども(4歳以上)1600円
［土日祝・特定日］：大人2600円、中学生・高校生2000円、子ども(4歳以上)1800円
※当日券はそれぞれ上記料金の100円増し
※前売券・通常券で予定枚数が終了している時間枠は、当日券の販売なし
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