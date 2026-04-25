新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、４月25日（土）より新作春アニメ40作品超の無料振り返り一挙放送を実施する。



本企画では、４月より放送を開始した新作春アニメの中から『Re:ゼロから始める異世界生活 ４th season』『ようこそ実力至上主義の教室へ ４th Season ２年生編１学期』などの人気シリーズ作品をはじめ、『あかね噺』、TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」、『黄泉のツガイ』『キルアオ』『LIAR GAME』といった話題の初アニメ化作品まで40作品超を４月25日（土）から５月９日（土）にわたり、最新話まで順次無料一挙放送。ファンタジーからラブコメ、バトル、日常系まで、多彩なジャンルの新作アニメを無料でお届けする。



(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会



(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI



(C)白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会



(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会