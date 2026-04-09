イスラエル軍は親イランのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対し、先月の戦闘激化以来、最大規模の攻撃を行ったと発表しました。イラン側は報復として、ホルムズ海峡のタンカーの通航を再び停止したと主張しています。

イスラエル軍は8日、レバノン南部や首都ベイルートなど、10分間で100か所を超えるヒズボラの拠点を同時に攻撃したと発表しました。先月に戦闘が激化して以来、最大規模の攻撃だとしていて、レバノン当局はこれまでに254人が死亡、1165人がけがをしたとしています。

この攻撃後、イランは国営メディアを通じて、報復としてホルムズ海峡の石油タンカーの通航を再び停止したと主張しました。

また、イランのアラグチ外相は「アメリカは停戦か、イスラエルを通じた戦争の継続か、選ばなければならない」と反発しています。

一方、この日、イスラエルのネタニヤフ首相が演説し、アメリカとイランが合意した「2週間の停戦」について、「我々のすべての目標を達成するための準備にすぎない」と述べ、停戦後にイランへの攻撃を再開することを示唆しています。